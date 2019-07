Il 38enne Peter Crouch ha annunciato l'addio al calcio. Lo ha fatto come sempre, con un Tweet, in cui ha comunicato i suoi programmi futuri, che non prevedono appunto la prosecuzione della sua carriera da calciatore:

L'ormai ex attaccante inglese ha giocato nel corso della sua lunga carriera ad alti livelli anche con Liverpool e Stoke City (di cui è diventato un simbolo nel finale di carriera). Crouch ha giocato anche con la nazionale inglese (partecipando ai Mondiali 2006 e 2010), totalizzando complessivamente 42 presenze e segnando 22 reti.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X