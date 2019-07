Ha rinnovato l'abbonamento per la stagione 2019/2020 il 95% dei possessori di tessera per l'annata precedente. Il club: "Aumentiamo disponibilità tagliandi per singola partita".

di Luca Guerra - 12/07/2019 11:38 | aggiornato 13/07/2019 01:43

Campagna abbonamenti chiusa già nella prima metà di luglio. Come successo per l'Inter, che ha visto i tagliandi per la stagione 2019/2020 andare sold out già il 27 giugno, anche la Juventus ha archiviato con largo anticipo la sottoscrizione delle tessere per assistere alle partite sugli spalti dell'Allianz Stadium per le partite della Serie A 2019/2020.

Il club bianconero ha comunicato il raggiungimento del traguardo e la notizia del rinnovo delle tessere per 27.700 dei tifosi che già nella stagione precedente avevano popolato le tribune dell'impianto che ospita Cristiano Ronaldo e compagni in una nota ufficiale. Sul sito del club, si legge infatti che "il successo è dato dalla percentuale di rinnovi, che si attesta intorno al 95%, in linea con la passata stagione".

Numeri figli dei risultati maturati sul campo, che vedono la Juventus conquistare lo Scudetto da otto stagioni consecutive, e probabilmente anche dalla curiosità derivante dalla campagna acquisti 2019/2020 messa in piedi dalla società bianconera, che ha messo a disposizione del nuovo allenatore Maurizio Sarri nomi del calibro di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot e che presto potrebbe consegnare all'organico un rinforzo di lusso in difesa come il capitano dell'Ajax Matthijs de Ligt, vicinissimo al trasferimento in Serie A.

Juventus, 16 settembre 2018: Cristiano Ronaldo festeggia il primo gol allo Stadium

Juventus, Stadium pieno ma non troppo: stop agli abbonamenti, più tagliandi per singola partita

Con i suoi 41.507 posti a sedere, l'Allianz Stadium - inaugurato nell'agosto 2011 - ha dato la sensazione in questi otto anni di essere insufficiente per contenere la mole di richieste che arrivano per ogni partita che la Juventus gioca davanti al suo pubblico, che si tratti di Serie A o delle sfide di cartello in Champions League. Probabilmente anche per questo motivo, almeno in campionato, la società bianconera ha deciso di adottare una nuova strategia: frenare gli abbonamenti, nonostante una richiesta crescente, e aumentare la possibilità di acquistare biglietti per la singola partita. Lo spiega il comunicato ufficiale:

La novità è che quest'anno, chi non è titolare di una tessera annuale, avrà più possibilità di assicurarsi il biglietto per la singola partita, in quanto non verrà aperta la vendita di nuovi abbonamenti, proprio per aumentare la disponibilità dei tagliandi. Anche quest'anno lo spettacolo all'Allianz Stadium è garantito.

Tra Standard e Corporate, allora, gli abbonati sugli spalti per le partite casalinghe della Juventus 2019/2020 in campionato saranno 27.700. Ben 1.600 rispetto a quelli sottoscritti nella scorsa stagione. I biglietti per le singole partite, calcolatrice alla mano, saranno 14mila. Una novità importante, che apre potenzialmente le porte dell'Allianz Stadium a una platea ancor più diversificata.