Il Manchester United spara altissimo, gli inglesi vogliono 83 milioni di euro. Il ds nerazzurro dopo il viaggio a Londra è positivo: ok al pagamento in due anni.

12/07/2019 10:44 | aggiornato 12/07/2019 10:49

E ora si fa sul serio: l’Inter ci prova per Romelu Lukaku. Dopo tante voci, Piero Ausilio è passato all’attacco: ha incontrato il Manchester United per riuscire a portare il belga in nerazzurro. Proposta per un prestito biennale con obbligo di riscatto a 60-70 milioni. Per ora i Red Devils ne chiedono 83, si tratta.

Dall’Inghilterra non hanno nessuna intenzione di fare sconti. L’attaccante è una pedina importante del progetto. Lui però, in ritiro negli Stati Uniti, non si allena e sbadiglia. Chiaro il suo atteggiamento: ha un piccolo problema alla caviglia, non forza e si annoia. La sua intenzione? Quella di volare in Italia.

Lukaku ha già detto sì, intrigato da un progetto e da un lauto stipendio. Si parla di un accordo da 9 milioni di euro bonus compresi. Ora serve calma: la trattativa è entrata nel vivo solo ora. Marotta e Ausilio, dopo il primo passo, studiano le altre mosse per convincere il Manchester United.

Inter, Lukaku il colpo per l'attacco: affondo con lo United

Inter, Lukaku primo obiettivo: si tratta con il Manchester United

È un mercato scoppiettante quello dell’Inter. E mentre sbarca il centrocampista Barella, Ausilio prova l’affondo per Romelu Lukaku. Il vero colpo da 90 è l’attaccante del Manchester United. Anzi, un colpo da 83 milioni di euro, questa è la valutazione che ne fanno gli inglesi. Richiesta troppo esosa, i nerazzurri vorrebbero spendere meno e soprattutto hanno avanzato una proposta per un prestito biennale con obbligo di riscatto. In pratica, dilazionare il pagamento su più anni. I Red Devils hanno aperto le porte a questa soluzione, ma chiedono sempre la cifra iniziale. Niente sconti.

Abbiamo avuto un approccio ufficiale col Manchester United per Lukaku. Stiamo lavorando, vedremo. Ogni giocatore che trattiamo è voluto dall'allenatore Conte.

Ausilio ammette l'affare. L’Inter dal canto suo propone circa 60-65 milioni. Ovvero la soglia sotto la quale lo United non vuole e non può scendere per evitare una minusvalenza, calcolando anche i 5 milioni di euro da girare all’Everton, club del belga prima di prendere casa a Manchester. Marotta e Ausilio tornano dall’Inghilterra con sensazioni positive, ma sanno che dovranno alzare, di molto, la loro offerta. Romelu intanto si allena in maniera differenziata con il resto della squadra, ha in testa solo il trasferimento in Italia.

Inter, Lukaku in allenamento: Ausilio dovrà alzare l'offerta

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, tra 8 giorni i due club si incontreranno per una amichevole a Singapore. Potrebbe essere la deadline dell’affare per chiudere definitivamente la trattativa. Una settimana ancora, con Conte che dal ritiro di Lugano attende novità. La sua Inter è in fase di costruzione, l’arrivo di Lukaku sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato per ora entusiasmante.