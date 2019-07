Nelle prime due sessioni di prove libere di Formula 1 il team tedesco è apparso subito dominante. A Maranello, invece, problemi soprattutto sul passo gara qui al GP di Silverstone.

di Antonio Russo - 12/07/2019 17:49 | aggiornato 12/07/2019 17:54

Prima giornata di prove libere al Gran Premio di Silverstone di Formula 1. Pista completamente riasfaltata dopo i problemi di drenaggio un anno fa in MotoGP. Prima sessione abbastanza sonnacchiosa con tante uscite di pista da parte dei piloti a causa del vento e di un tracciato decisamente scivoloso. Mattinata grigia in particolare per Grosjean, che con la sua Haas si è stampato con il musetto a muro mentre usciva dalla corsia dei box. Guai anche per Raikkonen, vittima di un problema tecnico.

Miglior riscontro cronometrico in mattinata per Gasly che ha firmato un ottimo 1:27.173 davanti a Valtteri Bottas, staccato di circa 4 decimi. Terzo tempo, invece, per il compagno di team Max Verstappen a riprova di quanto la Red Bull sia in un ottimo stato di forma.

Più attardate le Ferrari con Leclerc 5° e Vettel 6°, entrambi ad oltre un secondo di distanza dal primo. In linea generale mattinata positiva per Mercedes, che in simulazione di gara è apparsa nettamente davanti alle altre. Di seguito tempi ufficiali e classifica finale della FP1 di Formula 1 a Silverstone:

P. Gasly RED BULL 1:27.173 V. Bottas MERCEDES 1:27.629 +00.456 M. Verstappen RED BULL 1:28.009 +00.836 L. Hamilton MERCEDES 1:28.122 +00.949 C. Leclerc FERRARI 1:28.253 +01.080 S. Vettel FERRARI 1:28.304 +01.131 N. Hulkenberg RENAULT 1:28.803 +01.630 D. Ricciardo RENAULT 1:29.031 +01.858 A. Albon TORO ROSSO 1:29.093 +01.920 C. Sainz MCLAREN 1:29.162 +01.989 L. Norris MCLAREN 1:29.170 +01.997 S. Perez RACING POINT 1:29.453 +02.280 D. Kvyat TORO ROSSO 1:29.500+02.327 L. Stroll RACING POINT 1:29.657+02.484 A. Giovinazzi ALFA ROMEO 1:30.099 +02.926 K. Magnussen HAAS 1:30.605 +03.432 G. Russell WILLIAMS 1:30.741 +03.568 K. Raikkonen ALFA ROMEO 1:30.747 +03.574 R. Grosjean HAAS 1:30.811 +03.638 R. Kubica WILLIAMS 1:32.121 +04.948

Pierre Gasly ha firmato il miglior tempo nella FP1 con gomma rossa e auto scarica

Formula 1, GP Silverstone 2019: tempi e classifica FP2

Seconda sessione di prove libere contraddistinta nuovamente da tante uscite di pista per i piloti. Mercedes nuovamente davanti a tutti con Valtteri Bottas che ha firmato il miglior tempo in 1:26.732 davanti al compagno di team Lewis Hamilton staccato di appena 69 millesimi.

Terzo e quarto tempo, invece, per le due Ferrari che si sono fermate rispettivamente a 2 e 4 decimi dalle Mercedes. Sul giro secco la Rossa sembra essere abbastanza vicina alla vettura tedesca. Le note dolenti però sono arrivate dal passo gara.

Le due Ferrari, infatti, nel long run hanno patito tantissimi problemi con le gomme anteriori girando costantemente distanti dalle Mercedes. Addirittura sul passo gara le due Rosse sono parse alle spalle della McLaren di Norris, tra i piloti più costanti in pista. Di seguito i tempi ufficiali e la classifica finale della FP2 del GP di Silverstone di Formula 1: