Il video-assistente arbitrale non sarà presente nel titolo EA Sports: inutile, di fatto, sarebbe introdurre una mera animazione di facciata.

di Massimiliano Rincione - 12/07/2019 11:06 | aggiornato 12/07/2019 13:11

FIFA 20 non avrà il VAR. A dispetto di quanto filtrato per tutto l'anno, una delle feature praticamente data per scontata nei mesi scorsi non sarà presente nel titolo in uscita a fine settembre. La spiegazione, in tal senso, è presto chiaribile: che senso avrebbe inserire un sistema di rettifica delle scelte arbitrali in un videogioco con decisioni prive di margine d'errore? Di fatto si tratterebbe di una mera animazione fine a se stessa e utile soltanto a guadagnare un po' di tempo prima di battere il calcio di punizione, il rigore o di andare incontro a qualunque altra conseguenza.

Come chiarito dal produttore escutivo di FIFA 20 Sam Rivera ai microfoni di AS, d'altronde, non vi sarebbe altro che un mero intermezzo animato, senza incidenza concreta sulle dinamiche delle partite disputate nelle varie modalità di gioco.

I motivi per cui non introdurremo il VAR? Il primo è che abbiamo cose molto più importanti da inserire. Ad esempio le modifiche sulla fisica del pallone, l'atteggiamento dell'IA e la riduzione del ritardo in fase di input sui controlli. D'altro canto, invece, il VAR sarebbe meno importante in un videgioco perché sappiamo già se il principio di giudizio è giusto o sbagliato. Si tratterebbe, perciò, di un elemento visivo che non influirebbe sul risultato finale. Inserirlo comunque? Sì, qualcosa si può fare.

Una apertura, dunque, quantomeno verso l'introduzione della sequenza animata, ma soltanto a partire dai prossimi capitoli. Una scelta, questa, che aveva già sposato anche Konami, software house produttrice di PES e che ha detto anch'essa no al VAR. E chissà che, già in FIFA 20, non possa esserci spazio per un'altra grande novità richiesta a gran voce dalla community mondiale: il meteo dinamico. Non ci sono stati ancora annunci in tal senso, ma questo sembra davvero essere l'anno giusto per l'introduzione di una feature ormai necessaria per aggiungere un'ulteriore passata di realismo al titolo calcistico targato EA Sports.

FIFA 20: chi sarà l'uomo copertina?

Silenzio, al momento, su chi sarà l'uomo copertina di FIFA 20: dopo aver visto, stando alle ultime indiscrezioni, sfumare la candidatura Neymar - favorito fino a qualche settimana fa - non sembrano esserci molte alternative, considerato anche come già in questa edizione EA abbia deciso di far fuori Cristiano Ronaldo. Difficili le conferme di De Bruyne e Dybala, ragion per cui pare ipotizzabile una promozione per Mbappé: il fenomeno del PSG, infatti, rappresenterebbe la scelta più logica considerato come Messi sia già l'uomo immagine di PES. Occhio però anche alla candidatura di Son del Tottenham, con l'attaccante sudcoreano che è stato eletto come favorito del web e che quindi potrebbe, chissà, mettere la freccia sulla concorrenza.