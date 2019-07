Gli ungheresi vincono 3-0 contro gli albanesi del Kukes e ipotecano il passaggio del turno dove eventualmente incontrerebbero i granata. Delude il Legia Varsavia.

di Franco Borghese - 12/07/2019 01:26 | aggiornato 12/07/2019 01:37

L'Europa League torna prepotentemente in campo nel proprio giorno di appartenenza il giovedì e ha regalato gol, emozioni e sorprese. Dopo i quattro anticipi che si sono tra martedì e mercoledì, l'andata del primo turno preliminare del torneo internazionale al quale parteciperanno Torino (dal secondo turno preliminare) Roma e Lazio (dalla fase a gironi) si è concluso oggi con altre 43 partite.

La gara alla quale in Italia si è guardato con maggiore attenzione è ovviamente quella fra gli ungheresi del Debrecen e gli albanesi del Kukes, la cui vincente sfiderà il Torino nel prossimo turno. Gli ungheresi si sono imposti con un secco 3-0, ipotecando la qualificazione.

Sono scese in campo anche alcune squadre che abitualmente troviamo nella fase a gironi dell'Europa League come M. Haifa, Legia Varsavia e Molde, che hanno dato vita a partite completamente diverse fra loro, in parte anche sorprendenti, a dimostrazione del fatto che in questo momento della stagione, con i giocatori con le gambe imballate, ogni risultato è possibile.

Si è giocata l'andata del primo turno preliminare di Europa League

Europa League, tutti i risultati

Strange goal, but still a goal! Haruna Garba comes in and scores this lucky goal after spending 2 mins on the pitch for his new club, Debrecen. pic.twitter.com/qlbPHbKfgX — AA (@A11Aron) July 11, 2019

Europa League, il Debrecen vince 3-0: Torino avvisato

In Ungheria cominciano la partita in maniera guardinga: nel primo tempo vengono create poche occasioni, di emozioni ce ne sono poche. Nel secondo tempo emerge però la superiorità tecnica dei padroni di casa del Debrecen: al 53' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gli ungheresi attuano uno schema con triangolazione e cross, Garba anticipa il difensore e devia in porta da pochi passi. Gli albanesi del Kukesi si sbilanciano a caccia del pari, ma al 78' regalano di fatto il raddoppio: difesa scoperta e tap-in comodissimo di Varga su assist di Trujic. Pochi minuti dopo arriva il 3-0, nuovamente con Varga che con un tiro dal limite dell'area sorprende un colpevole Frasheri. Il Torino appare superiore al Debrecen, ma i granata dovranno stare attenti ad alcune individualità come Varga per superare il turno e proseguire il sogno Europa League.

Quando ti dicono che i nuovi acquisti arriveranno nel fine settimana...senza specificare mese e anno....😀 #fvcg #EuropaLeague pic.twitter.com/R1p0Qt5oGQ — andy (@GranataAndy) July 8, 2019

Europa League, le altre partite

Finisce come peggio non si può l''esordio europeo dell'accademia fondata da Pandev: contro i bosniaci dello Zrinjski finisce 0-3 (tutto nella prima ora di gioco) e l'eliminazione appare già scontata. Il progetto sta però prendendo corpo, sarà interessante vederne gli sviluppi in futuro. Delude, pur ottenendo un risultato tutto sommato positivo, l'Hapoel Beer-Sheva. In Albania gli israeliani pareggiano per 1-1. Si dovranno conquistare la qualificazione in casa. La Dinamo Tbilisi travolge l'Engordany con un pesantissimo 6-0. Il risultato più pesante è però quello del Malmoe, che batte 7-0 il Ballymena. Male il Legia Varsavia, che non va oltre lo 0-0 in casa dell'Europa (Gibilterra). Al ritorno i polacchi dovranno obbligatoriamente vincere. Bella partita, piena di ribaltoni, quella fra i maltesi del Balzan e gli sloveni del Domzale: finisce 3-4, ma al ritorno tutto è ancora possibile.