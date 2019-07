L'acquisto del francese è ufficiale, il brasiliano sembra a un passo dal ritorno in blaugrana. Per Valverde un reparto stellare e un compito arduo: far coesistere i due con Messi e Suarez.

12/07/2019

Antoine Griezmann è ufficialmente un nuovo calciatore del Barcellona. I blaugrana hanno pagato all'Atletico Madrid i 120 milioni della clausola rescissoria aggiudicandosi così le prestazioni dell'ormai ex numero 7 colchonero, anche se dalla capitale spagnola spunta un fantomatico innalzamento della clausola a 200 milioni, che annullerebbe quindi l'acquisto del giocatore.

In attesa di capire cosa accadrà una volta appianata la querelle tra i due club, è importante sottolineare lo strapotere offensivo su cui potrà contare il Barcellona con Griezmann in squadra. Considerando pure tutti gli altri top player: da Messi a Coutinho, da Suarez a Malcom e Dembélé. E la situazione per i catalani potrebbe ancora migliorare, visto il probabile acquisto monstre di Neymar, pronto al ritorno in Liga dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain. Una sovrabbondanza che verrebbe risolta da alcune cessioni, su tutte quelle di Coutinho (PSG), Dembélé (Bayern Monaco) e Malcom (Arsenal o Everton). Pagati complessivamente 266 milioni di euro (più altri 81 di bonus, per un totale potenziale di 347), i tre sarebbero di fatto chiusi dall'arrivo di O'Ney e del Petit Diable.

Già solo con Griezmann, quello del Barça è un vero e proprio tridente delle meraviglie. Il francese agirebbe alla perfezione sia come centravanti di manovra, con Suarez spostato sulla sinistra ma pronto a tagliare verso il centro, sia come esterno destro, rappresentando l'ennesimo giocatore di eccellente qualità nella formazione blaugrana, nonché un'ottima soluzione negli scambi brevi con Messi falso nueve.

Antoine Griezman, nuovo acquisto del Barcellona

Come potrebbe giocare il Barcellona con Griezmann e Neymar?

Unendo Neymar ai già presenti Messi, Suarez e Griezmann, Valverde potrebbe contare su un reparto offensivo stellare, forse il migliore di sempre. Ma difficilmente i quattro potrebbero coesistere, viste le loro caratteristiche in fase difensiva. Verosimilmente il tecnico del Barcellona punterà almeno all'inizio sul collaudato 4-3-3, escludendo a turno uno dei sui top player. Come d'altronde accadde ai vari Ronaldinho, Henry, Sanchez, Villa e Pedro, e come è accaduto, in tempi più recenti, ai già citati Dembélé e Coutinho.

Il Barcellona col 4-3-3

Così in campo: ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Lenglet, J. Alba; Rakitic, Busquets, de Jong; Messi, Suarez/Griezmann, Neymar.

Considerato il triplete vinto dalla MSN, sicuramente il tridente formato da Messi, Suarez e Neymar parte favorito per essere considerato quello titolare. I 364 gol realizzati nell'arco di tre stagioni dai sudamericani sono ancora un ricordo ben presente nelle menti dei tifosi blaugrana, inoltre lo stesso Messi ha spinto per arrivare a Neymar più che per l'acquisto di Griezmann. Il francese, come scritto prima, avrà anche in questo caso l'occasione di farsi valere da centravanti atipico o da regista esterno: due ruoli in cui le Petit Diable ha già brillato nel corso della sua carriera, all'Atletico Madrid ma anche nella nazionale transalpina. L'unico problema sarà convincere uno fra Griezmann e gli altri tre a vedere la partita dalla panchina. Per questo, alla fine, Valverde potrebbe decidere di rovesciare il triangolo di centrocampo e puntare sui suoi campioni in un iperoffensivo 4-2-3-1, senza esclusioni di lusso.

A Barcellona tornerà la MSN?

Il Barcellona col 4-2-3-1

Così in campo: ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Lenglet, J. Alba; Busquets, de Jong/Rakitic; Messi, Griezmann, Neymar; Suarez.

In questo caso il reparto offensivo sarebbe composto da tutti i “fantastici quattro”, con buona pace dei due mediani e della difesa, chiamati di conseguenza agli straordinari in fase di non possesso. Nel 4-2-3-1 Suarez occuperebbe la posizione di unica punta e i suoi movimenti in profondità verrebbero premiati da una trequarti molto tecnica formata da Neymar, Messi e Griezmann. Considerando Neymar il padrone della fascia sinistra, il dubbio maggiore è quello legato alla posizione degli altri due: il francese da trequartista ha vinto un Mondiale, ma se Valverde volesse rispolverare il sistema Messi-centrico visto nella stagione 2017-18, sarebbe la Pulce a giocare dietro Suarez, naturalmente con la libertà di svariare su tutta la trequarti. Viceversa, con Griezmann al centro, l'argentino continuerebbe a giocare a destra come fatto nell'ultimo campionato, ma pure all'inizio dell'era Guardiola e sotto la gestione di Luis Enrique.

Le perplessità maggiori sul 4-2-3-1 arrivano naturalmente dalla fase difensiva. Valverde richiede un pressing abbastanza alto, ma la presenza contemporanea dei quattro fuoriclasse rischierebbe di spezzare in due la squadra, visto che nessuno di loro gradisce tornare ad aiutare con costanza la retroguardia. Considerando anche le caratteristiche dei terzini Sergi Roberto e Jordi Alba, tutto il lavoro difensivo ricadrebbe sul quartetto centrale di difensori e mediani: una soluzione che proposta dal primo minuto, e non soltanto a gara in corso, potrebbe addirittura compromettere la stagione del Barcellona. Un'arma a doppio taglio, dunque, in cui a fare la differenza sarà il rapporto tra i gol segnati (e fatti segnare) dai quattro e la consistenza difensiva del resto della squadra.