Il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma ha una clausola da 27.

di Redazione Fox Sports - 12/07/2019 08:34 | aggiornato 12/07/2019 08:38

Il nuovo De Rossi della Roma potrebbe arrivare dall'Argentina. Visti i problemi per Veretout, il club giallorosso sta pensando seriamente di affondare il colpo per il classe 2000 del Boca Juniors Agustin Almendra, già seguito dal Napoli in questa sessione di calciomercato.

Il centrocampista, un po' De Rossi, un po' Pizarro, ha una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, con una clausola rescissoria fissata a 27. Il club di De Laurentiis ha già presentato un'offerta da 10 milioni più 5 di bonus, ritenuta troppo bassa dagli Xeneizes.

La Roma vorrebbe inserirsi in questa operazione di calciomercato, sfruttando gli ottimi rapporti con il ds degli argentini, Nicolas Burdisso. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2022 e avrebbe manifestato la sua intenzione di trasferirsi in Italia. Il club giallorosso vuole provarci.