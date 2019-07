Real Madrid, via in prestito Reguilon e Odegaard

Il patron del Napoli vorrebbe invece prendere l'ex Bayern con altre modalità, magari in prestito con obbligo di riscatto. Lo ha detto chiaramente a più riprese. Attualmente quindi la situazione è bloccata, ma da un momento all'altro potrebbe arrivare una svolta in un senso o nell'altro.

Resta però da trovare l'intesa tra le due società. Il Real Madrid ha fatto sapere al Napoli che per James vuole 42 milioni di euro in una soluzione unica. Una cifra che permetterebbe al club di Aurelio De Laurentiis di acquistare il classe 1991 a titolo definitivo.

I Blancos vogliono 42 milioni di euro per il colombiano e non intendono muoversi dalla loro posizione.

