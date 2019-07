Il talento della Viola avrebbe già trovato l'accordo con i bianconeri a maggio. Il club toscano però non ha intenzione di cederlo. Attesi sviluppi nei prossimi giorni.

di Franco Borghese - 12/07/2019 10:58

Serve una svolta, in un senso o nell'altro. Il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto. Troppo incerto. Ha bisogno di chiarezza il giocatore, ha bisogno di chiarezza la Fiorentina, ma anche tifosi e altri club interessati vogliono capirci di più. Perché stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Chiesa la decisione l'avrebbe presa già a maggio: il suo desiderio sarebbe infatti quello di andare alla Juventus in questa finestra di calciomercato.

Ci sarebbe in realtà anche già un accordo di massima fra il giocatore e i bianconeri. Si parla addirittura di un contratto quinquennale a poco meno di 5 milioni netti all'anno. Nel 4-3-3 pensato da Maurizio Sarri, inoltre, sarebbe previsto un posto anche per lui. Per questo Chiesa freme, vuole cogliere l'attimo. Vuole che la trattativa di calciomercato si chiuda e possibilmente anche in fretta.

Se i Della Valle erano orientati alla cessione di Chiesa, però, Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina ha dichiarato pubblicamente di non aver intenzione di cedere il giocatore. Per questo passati circa due mesi dall'accordo fra Juve e atleta la trattativa è ancora così in alto mare.

La situazione è quindi intricata. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Joe Barone, braccio destro di Commisso, ha ribadito la volontà del club di trattenere Chiesa almeno per un'altra stagione:

Resta, non abbiamo dubbi a tal proposito. Non vedo l'ora di incontrarlo e di parlarci in America.

La Fiorentina parteciperà infatti all'ICC negli States e fra i viola ci sarà anche Chiesa. Sarà l'occasione per la società per metterlo di fronte a una nuova proposta contrattuale con ritocco dell'ingaggio e prolungamento dello stesso. Il giocatore è infatti considerato fondamentale per i piani della squadra. Chiesa ha però intenzione di ribadire il suo desiderio di andare alla Juventus.

Il problema è evidente: il contratto del giocatore scade infatti nel 2022, tenerlo contro voglia potrebbe non solo rallentarne la crescita, ma creare malumori all'interno dello spogliatoio. E la problematica, a quel punto, potrebbe anche durare a lungo. Per questo da ambo le parti si vuole evitare di andare allo scontro. Se Federico dovesse restare fermo sulla propria posizione la Fiorentina, in cambio di un'offerta di calciomercato equa (non meno di 60-70 milioni di euro) Commisso potrebbe accettare di cederlo. Ma per una questione di credibilità prima farà comunque di tutto per trattenerlo. Per questo ora serve una svolta, in un senso o nell'altro.