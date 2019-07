Juventus, dall'Olanda: accordo con l'Ajax, preso de Ligt

Al club olandese andranno più di 70 milioni di euro (67 di parte fissa più bonus) e il giocatore firmerà un quinquennale da 12 milioni a stagione. Nel contratto sarà inserita una clausola di 150 milioni.

di Redazione Fox Sports - 12/07/2019 16:35 | aggiornato 12/07/2019 16:41

Ennesimo colpo da urlo della Juventus in questa sessione di calciomercato. Dopo aver preso Aaron Ramsey e Adrien Rabiot a parametro zero, i bianconeri si assicurano anche Matthijs de Ligt. Come riportato dal giornalista del Telegraaf Mike Verweij, il centrale olandese non partirà con l'Ajax per il ritiro austriaco dal momento che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore juventino.

I due club hanno trovato l'accordo nelle ultime ore: all'Ajax andranno più di 70 milioni di euro (67 milioni di parte fissa più bonus). Il giocatore, che sarà presentato nel weekend, firmerà invece fino al 2024 con un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione (dietro al solo Cristiano Ronaldo). Prevista nel contratto una clausola di 150 milioni voluta fortemente da Mino Raiola, agente del classe 1999.

Da questa opeazione ne uscirà alla grande anche il procuratore italiano, che dovrebbe arrivare a guadagnare circa 11 milioni di euro di commissioni. La Juve acquista così de Ligt sette giorni prima di partire per l'Asia dove disputerà l'International Champions Cup. Ora il ds bianconeri Fabio Paratici si dedicherà alle uscite. Perin, Khedira e Higuain sono i maggiori indiziati a salutare Torino.