Il Malaga non sembra così disposto alla cessione dell'esterno spagnolo al club biancoceleste.

di Redazione Fox Sports - 12/07/2019 11:15 | aggiornato 12/07/2019 11:33

Nei giorni scorsi è arrivato all'aeroporto di Fiumicino e ha fatto la foto di rito con la sciarpa della sua nuova squadra, la Lazio. Quando è arrivato il momento di sottoporsi alle visite mediche, però, Jony, colpo di calciomercato biancoceleste arrivato dal Malaga, non era presente.

Gli addetti ai lavori dello staff laziale hanno fatto sapere che si trattasse di meri "problemi burocratici", ma a quando pare sembra esserci qualcosa di più. A renderlo pubblico è stato il presidente del Malaga, Al-Thani, che ha scelto la via di Twitter per esprimere il proprio punto di vista su questa vicenda di calciomercato, commentando la notizia della cessione di Jony alla Lazio.

Penso che Jony abbia commesso un grosso errore, perché non ho firmato questo contratto. E spero che il giocatore risolva tutto questo.

Sembra proprio che stia per rendersi molto più complicato del previsto l'acquisto da parte della Lazio del giocatore spagnolo. Il club biancoceleste in ogni caso è tranquillo, perché il giocatore poteva avvalersi di una clausola presente nel suo contratto per liberarsi autonomamente in caso di permanenza in Segunda Division del Malaga.