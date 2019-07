Il giocatore nel frattempo è in ritiro con la squadra in quel di Moena. La speranza della Fiorentina è di vendere Veretout prima della partenza per gli Stati Uniti, dove i Montella boys disputeranno l'International Champions Cup al posto della Roma.

Jordan Veretout continua a essere uno dei giocatori più corteggiati dai top club italiani. Nelle ultime ore, riporta Sky Sport, la squadra che sta spingendo di più per averlo è il Milan, che ha aumentato la sua offerta per il centrocampista francese classe 1993.

