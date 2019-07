La stella brasiliana ha invitato il suo fan alla finale di Copa America vinta dalla Seleçao.

di Redazione Fox Sports - 12/07/2019 09:39 | aggiornato 12/07/2019 09:44

Coutinho, l'anno scorso, era venuto a conoscenza di un ragazzo, di origine molto modesta, che non aveva soldi per comprare una maglietta con il suo nome. Così quel ragazzo, il cui nome è Wallace de Oliveira, l'aveva realizzata per conto proprio, con i mezzi a sua disposizione.

Il giocatore del Barcellona aveva fatto di tutto per incontrarlo, alla fine ci era riuscito e gli aveva donato una sua maglia originale, facendo anche una promessa: un giorno lo avrebbe invitato a una partita vera e propria.

Ecco, la promessa è stata mantenuta: domenica scorsa, in occasione della finale di Copa America vinta dal Brasile, Coutinho aveva portato in tribuna un ospite molto speciale. Nel reparto dedicato ai parenti dei calciatori, infatti, accanto alla moglie di Cou c'era anche Wallace de Oliveira. Per lui un altro sogno realizzato. Un sogno che senza l'aiuto del calciatore, non avrebbe mai potuto realizzare.