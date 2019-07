La Joya si scaglia contro l'ex selezionatore dell'Argentina.

di Redazione Fox Sports - 12/07/2019 15:30 | aggiornato 12/07/2019 15:35

Il rapporto tra i due non è mai stato dei migliori e si capisce ancora di più adesso dalle parole che utilizza quando gli chiedono di ricordarlo. Paulo Dybala rilascia un'intervista e si sofferma su Jorge Sampaoli, ex ct dell'Argentina che ha concesso appena 20' alla Joya durante l'ultimo Mondiale in Russia.

Non c'era comunicazione tra noi. Avevamo parlato una volta - ha dichiarato Dybala - quando era venuto a Torino prima del Mondiale, poi più niente. Non mi salutava neanche

L'attaccante della Juventus ha proseguito:

Credo sia davvero raro che un allenatore non rivolga nemmeno la parola a un proprio giocatore, nemmeno per chiedergli come stia. A me non era mai successo qualcosa di simile

Diametralmente opposto il rapporto con l'attuale ct Lionel Scaloni: