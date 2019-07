Wimbledon vivrà il quarantesimo capitolo della grande sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal, che si affronteranno nella semifinale dell’edizione numero 133 del Grande Slam londinese.

di Diego Sampaolo - 11/07/2019 06:27 | aggiornato 11/07/2019 09:37

Federer contro Nadal e Djokovic contro Bautista Agut. Queste sono le semifinali del torneo di Wimbledon. Saranno quattro giocatori con un’età superiore ai 30 anni a giocarsi i due posti nella finale di Domenica pomeriggio. Il trio dei “Fab Three” composto da Federer, Nadal e Djokovic ha vinto 14 delle ultime 16 edizioni dello Slam londinese.

Roger Federer ha recuperato un set di svantaggio a Kei Nishikori aggiudicandosi l’incontro numero 100 della sua carriera a Wimbledon con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-4. Il fuoriclasse svizzero è il primo giocatore a vincere cento partite in un solo torneo del Grande Slam.

Nishikori ha iniziato meglio l’incontro prendendo un break di vantaggio con una volée vincente nel primo game e ha avuto tre break point nel terzo game. Con un parziale di 11 punti a 3 Nishikori ha costruito tre palle per il doppio break nel terzo game. Federer ha salvato le tre opportunità prima di vincere il game con il suo primo ace dell’incontro.

Nishikori ha salvato l’unica palla break che ha dovuto fronteggiare nel primo set e ha tenuto il servizio nei game successivi aggiudicandosi il primo parziale per 6-4.

Federer ha realizzato il primo break a zero nel secondo game del secondo set con un dritto vincente lungolinea. Ha piazzato l’allungo decisivo con un altro break nel sesto game prima di concludere il set con una volée vincente nel settimo game.

L’elvetico ha trasformato la quinta palla break nel settimo game del terzo set portandosi in vantaggio per 4-3. Sul 5-4 in suo favore ha concesso una palla break ma è riuscito a salvarsi prima di concludere il terzo set per 6-4.

Il quarto set ha seguito le regole del servizio fino al 4-4. Federer ha trasformato la sesta palla break del quarto set nel nono game prima di servire per il match a zero nel nono game dopo 2 ore e 26 minuti di gioco.

Roger Federer:

Ho vinto il mio centesimo match a Wimbledon. Me lo ha ricordato un fan mentre firmavo gli autografi. È speciale per me conseguire questo record, perché ottenere 100 vittorie in un torneo del Grande Slam non è per niente facile. Non ci ho pensato durante l’incontro. Se all’inizio della mia carriera professionistica mi avessero detto che avrei ottenuto 100 vittorie a Wimbledon, non ci avrei mai creduto.

Rafael Nadal ha superato Sam Querrey per 7-5 6-2 6-2 prendendosi la rivincita contro il giocatore statunitense, che aveva vinto l’ultimo scontro diretto contro lo spagnolo ad Acapulco due anni fa. Nadal ha preso un break di vantaggio nel terzo game ed è salito sul 4-3 senza perdere punti alla battuta. Querrey ha salvato tre palle break sul 5-3 prima di conquistare il break e pareggiare il conto sul 5-5. Querrey ha ceduto il servizio alla quarta palla break nell’undicesimo game. Nadal ha portato a casa al quinto set point sul 6-5. Nadal ha dominato gli ultimi due set vincendo quattordici degli ultimi diciotto game.

Rafael Nadal:

Sono eccitato dalla prospettiva di giocare un altro match contro Federer. Le opportunità di giocare l’uno contro l’altro sono sempre meno. Significa molto per me e anche per lui.

Il campione in carica di Wimbledon Novak Djokovic ha battuto agevolmente David Goffin in tre set per 6-4 6-0 6-2. Djokovic ha dovuto fronteggiare le prime due palle break nel terzo set. Goffin ha ottenuto il primo break nel settimo game portandosi in vantaggio per 4-3. Djokovic ha reagito vincendo dieci game a zero che gli hanno permesso di prendere un vantaggio di 6-4 6-0 1-0. Il serbo ha piazzato due break nel quarto e nell’ottavo game concludendo il terzo set 6-2 dopo 1 ora e 57 minuti. Djokovic disputerà la sua trentaseiesima semifinale in un torneo del Grande Slam contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha battuto l’argentino Guido Pella per 7-5 6-4 3-6 6-3.

Novak Djokovic:

Sono contento della mia prestazione, ma la partita poteva andare diversamente. All’inizio del match ero nervoso. Lui stava giocando meglio di me, ma sono riuscito a cambiare le cose. Il gioco sul 4-3 è stato il momento decisivo per vincere il primo set. Ho giocato un paio di buoni punti e sono riuscito a rientrare in partita, un sollievo per me. Mi sono rilassato. David è un giocatore che gioca molto bene. Se riesce ad entrare nei suoi ritmi si trova a suo agio sul campo.

Bautista è andato in vantaggio per 4-2 con un break nel primo game, ma ha mancato due palle per il 5-3 prima di perdere la battuta alla sesta palla break. In un nono game molto lungo durato 18 punti Pella ha salvato quattro palle break prima di tenere la battuta per il 5-4. Bautista ha vinto cinque game di fila prendendo un vantaggio di 7-5 2-0. Lo spagnolo ha mantenuto il break aggiudicandosi il secondo set per 6-4. Pella ha conquistato un break portandosi sul 3-0 nel terzo set e ha mantenuto i turni di servizio vincendo il terzo set per 6-3. Bautista Agut si è imposto nel quarto set grazie ad un break nel quarto game.

Djokovic ha un vantaggio di 7-3 nei precedenti dieci match disputati contro Bautista che ha vinto però gli ultimi due confronti diretti giocati nel 2019 a Doha e a Miami.