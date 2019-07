PokerStars sbarca su un'altra dimensione

L'esperienza di PokerStars VR è davvero unica nel suo genere e la sua immersione nel social poker ha contribuito a creare una comunità davvero coinvolta. Abbiamo visto che PokerStars VR si sta rafforzando con questi aggiornamenti - ha dichiarato Severin Rasset, Director of Poker Innovation and Operations di PokerStars - PokerStars VR continuerà il suo viaggio deliziando i nostri giocatori e offrendo un'esperienza e un brivido unici. Oltre alla Macau Suite e allo Showdown Saloon, ora abbiamo tavoli nella Via Lattea e la possibilità di personalizzare l’esperienza dei giocatori a nuovi livelli!

L'aggiornamento cosmico porta anche con sé un'intera nuova dimensione nell'interazione per il giocatore e aumenta il livello di personalizzazione con una varietà di nuove funzionalità e oggetti divertenti come scimmie spaziali, robot di combattimento e razzi telecomandati. C'è anche una varietà completamente nuova di vestiti, cappelli e oggetti di scena che i giocatori possono provare semplicemente e facilmente nella finestra di anteprima. I giocatori potranno inoltre vedere tutti gli oggetti che hanno acquistato nella nuova ‘Stash’ tab e potranno possederli senza avere costa aggiuntivi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK