Juventus, alla Continassa nasce il J Hotel

Se per ora è solo a disposizione dei tesserati, ben presto anche il pubblico potrà alloggiare all'interno del J Hotel. L'inaugurazione ufficiale avverrà sabato 24 agosto, con l'apertura delle altre aree ancora non disponibili. Pur con oltre un mese d'anticipo rispetto alla data stabilita, è già possibile conoscere i prezzi delle camere: la più economica costa 116 euro a notte .

Il J Hotel è un'area di 11200 metri quadrati, ha 4 stelle e numerose caratteristiche all'avanguardia: 138 camere complessive, un ristorante con una capienza di 200 coperti più altri 60 all'aperto, una spa e diverse sale conferenze, una delle quali può contenere fino a 100 persone. Adiacente allo Juventus Training Center e con l'ingresso da via Traves, si appresta a diventare uno dei punti di riferimento dalla Continassa. Dall'Allianz Stadium dista appena 600 metri , ragion per cui sarà facilmente raggiungibile per calciatori e staff a poche ore dalle partite ufficiali.

Per il momento, è stata aperta soltanto un'ala dell'hotel, quella riservata ai calciatori e allo staff. La funzione dell'area finora agibile sarà quella di ospitare i ritiri prepartita di prima squadra e settore giovanile, ma sarà anche la sistemazione provvisoria degli ultimi acquisti che stanno cercando casa a Torino: Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e anche Maurizio Sarri potranno usufruire dell'albergo in questo periodo.

Juve, apre il J Hotel alla Continassa. Per i giocatori, ma non solo https://t.co/ggVYtzWnOc pic.twitter.com/H2HSW4kc2Q

Dopo lo stadio di proprietà ed un centro sportivo all'avanguardia, la Juventus aggiunge un altro primato nelle infrastrutture a sua disposizione. Il club bianconero ha inagurato il J Hotel , il primo albergo in Italia legato ad una squadra di calcio. La struttura sorge proprio alla Continassa e diventerà uno dei punti focali della vita della squadra, ma non solo.

