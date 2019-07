Le parole dell'ex dirigente bianconero sugli attaccanti argentini e non solo.

11/07/2019

Luciano Moggi fa il punto su alcune trattative che vedono protagoniste le squadre italiane. L'ex dirigente bianconero, nel consueto editoriale per Libero, ha scritto:

La Juventus non perderà Dybala, che Sarri cercherà di rivalutare, mentre se ne andranno Mandzukic, Khedira e Cancelo, quest’ultimo per fare cassa stante la spesa che verrà fatta per acquistare de Ligt

Su Gonzalo Higuain:

In transito Higuain, che alla fine dovrebbe approdare alla Roma nonostante la sua ritrosità. È ciò che i giallorossi aspettano per dare il via libera a Dzeko verso l’Inter e Zaniolo alla Juve

Secondo Moggi quindi ci saranno ancora diversi movimenti importanti in Italia. La Joya sembra destinata a restare in bianconero, mentre il Pipita dovrebbe volare alla corte di Paulo Fonseca. Non resta che aspettare e vedere se le previsioni si riveleranno azzeccate.