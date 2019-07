The Italian Dream torna in azione sabato prossimo: a contendergli la vittoria il Mutante brasiliano, fighter completo e assai pericoloso. Cosa attendersi?

di Massimiliano Rincione - 11/07/2019 15:42 | aggiornato 11/07/2019 15:47

Marvin Vettori è finalmente pronto a tornare in azione. Ad oltre un anno di distanza dall'ultima apparizione nell'ottagono delle grandi MMA - e che lo ha visto uscire sconfitto di misura da Israel Adesanya -, The Italian Dream si prepara ad affrontare Cezar Ferreira in un incontro che rappresenterà il kick off della main card di UFC Sacramento. Un match di fondamentale importanza per il nostro rappresentante, che dovrà necessariamente tornare alla vittoria per riprendere la sua scalata alla top 15 dei pesi medi UFC.

Il Mutante Ferreira è fighter navigato nello scenario delle MMA di primissimo livello: vincitore del TUF Brazil nel 2013, il brasiliano è attivo da ormai 12 anni abbondanti, e fa della completezza la sua arma migliore. La sua cintura nera nel BJJ, infatti, non deve trarre in inganno. Il suo striking è pericoloso tanto quanto, come testimoniano le sue combo spesso carenti dal punto di vista della forza esplosiva ma comunque utili a far breccia sulla corazza difensiva avversaria. Negli ultimi 7 match sono state 5 le vittorie di Ferreira, mentre per quanto riguarda le 2 sconfitte basti sapere come siano arrivate soltanto ai punti. Tra le sue vittime più illustri non possiamo non menzionare Jack Hermansson, Anthony Smith - ex contendente al titolo dei massimi-leggeri UFC - e Karl Roberson. Fighter duro e mai domo, O Mutante va fondamentalmente arginato nelle sue folate, considerato come in termini di fisicità possa pagar qualcosa rispetto a Marvin in virtù dei suoi 34 anni di età. Con un altezza di 1 metro e 85 centrimetri ed un allungo da 1.98, importante sarà gestire anche ottimamente le distanze per garantire un controllo totale del match.

Di Marvin Vettori, invece, conosciamo bene le caratteristiche: cintura marrone di braziian jiu-jitsu, The Italian Dream ha spesso e volentieri dimostrato di non avere affatto paura di giocarsela a terra anche con fighter sulla carta più blasonati di lui nel grappling: per informazioni citofonare a gente come Antonio Carlos Junior, Alberto Uda e Igor Araujo, questi ultimi due finalizzati con una ghighiottina. Marvin che, negli anni, ha anche sviluppato una discreta muay thai grazie anche al lavoro di Rafael Cordeiro: ad una discreta boxe Vettori aggiunge anche un ottimo utilizzo dei calci, così come un clinch da thai decisamente efficace. Punto focale sarà quello legato all'esplosività e alla potenza dei suoi colpi, argomento questo che è stato spesso spunto di discussione - piuttosto sterile - sulle community web italiane e a cui, giustamente, il nostro alfiere non ha mai dato peso.

MMA: il Mutante Cezar Ferreira festeggia la vittoria su Karl Roberson a UFC 224.

MMA: l'appuntamento con Vettori vs Mutante e UFC Sacramento

Non resta dunque che puntare la sveglia, preparare un thermos da due litri con del buon caffè bollente e sistemarsi sulla poltrona più comoda di casa. A partire dalle ore 2:00 della notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, infatti, Alex Dandi commenterà in diretta su DAZN la main card di UFC Sacramento. Ricordiamo, inoltre, che l'evento resterà disponibile on demand per una settimana, in modo tale che chiunque se lo perdesse in diretta possa tranquillamente recuperarlo nelle ore o nei giorni successivi alla Fight Night californiana.