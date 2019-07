Lewandowski ha chiesto un rinforzo in attacco per poter rifiatare di tanto in tanto. I bavaresi vogliono prendere il croato. Su di lui c'è anche il Borussia Dortmund.

Molto più di una riflessione, quasi un mea culpa. Il Bayern Monaco potrebbe intavolare da qui a breve un'interessante trattativa di calciomercato. I bavaresi stanno infatti pensando a Mario Mandzukic, in uscita dalla Juventus. In Baviera il croato è già stato fra il 2012 e il 2014, vincendo da protagonista il triplete del 2013. Mario è quindi ben visto da piazza e società, fu però costretto ad andare via a causa dei pessimi rapporti che aveva con Pep Guardiola.

Ora però la situazione è cambiata. Alla Juventus, non essendoci più Max Allegri, la titolarità di Mandzukic è in forte dubbio. C'è Cristiano Ronaldo, c'è Higuain (che con il neo-tecnico Maurizio Sarri ha un rapporto speciale) e ci sono Paulo Dybala e Moise Kean. Per la società torinese Mandzukic è sacrificabile. Per portarlo via da Torino servono 15 milioni di euro per il cartellino e almeno 6 per il suo ingaggio (quello che percepisce in bianconero bonus compresi).

In Bundesliga, dove ha giocato sia con il Wolfsburg che con il Bayern Monaco, ha diversi estimatori, su tutti il Borussia Dortmund che già un anno fa aveva provato a prenderlo. I gialloneri devono però sfoltire la rosa prima di affondare il colpo: in questa sessione di calciomercato sono infatti arrivati Julian Brandt e Thorgan Hazard nel reparto offensivo. Devono quindi partire André Schurrle e Shinji Kagawa.

I gialloneri restano alla finestra, cercheranno di sfoltire il prima possibile per avere la giusta liquidità e spazio a sufficienza in rosa per prendere Mandzukic. Devono però stare attenti al Bayern Monaco. Nelle ultime settimane, infatti, Robert Lewandowski ha chiesto alla società di fare uno sforzo sul calciomercato. Il polacco, a 31 anni (li farà ad agosto) non riesce più a giocare 50 partite all'anno come faceva fino a qualche anno fa. Nella rosa dei bavaresi manca una vera alternativa al bomber polacco, Mandzukic potrebbe sia sostituirlo che giocare in coppia con lui. Per questo viene considerato un profilo interessante.

Stando a quanto riportato dalla Sport Bild a Monaco si sarebbero confrontati su Mandzukic. Il presidente Hoeness, l'amministratore delegato Rummenigge e il direttore sportivo Salihamidzic sarebbero tutti convinti che il croato sarebbe il colpo giusto, anche per immettere il DNA vincente all'interno di uno spogliatoio apparso leggermente appagato nella passata stagione. Per ora Mandzukic è solo un'idea, ma il Bayern potrebbe presto bussare alla porta della Juventus con i soldi in mano per riprendere il croato. E sarebbe quasi un mea culpa dopo quell'addio del 2014 che la piazza non prese affatto bene.