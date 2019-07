I tifosi blaugrana non hanno dimenticato il comportamento del francese un anno fa, mentre il club vuole evitare contestazioni nei confronti di Bartomeu.

di Antonio Gargano - 11/07/2019 16:58 | aggiornato 11/07/2019 17:04

Ancora pochi giorni e Antoine Griezmann diventerà ufficialmente un calciatore del Barcellona. Il trasferimento dall'Atletico Madrid in Catalogna avverrà entro lunedì, termine che il club blaugrana si è prefissato per versare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria e comunicarlo alla LFP. La presentazione ufficiale del francese, però, è già tra i problemi a cui far fronte nelle prossime ore: l'unica certezza, per ora, è che si terrà in assenza di pubblico.

La motivazione che gli ambienti blaugrana stanno cercando di dare è quella della manutenzione del terreno di gioco del Camp Nou. Le modifiche attualmente in corso renderebbero difficoltosi accesso e fruizione del campo, penalizzando di fatto gli spettatori che avrebbero voluto assistere alla presentazione di Griezmann. Un evento a porte chiuse, quindi, sembra la soluzione maggiormente accreditata per accogliere l'ormai ex attaccante dei colchoneros.

Più credibile, invece, è il rischio di incorrere in contestazioni verso dirigenza e nuovo acquisto. Soltanto un anno fa, all'ultimo momento, Griezmann ha rifiutato il trasferimento al Barça, stipulando un patto interno allo spogliatoio per provare a raggiungere la finale di Champions League al Wanda Metropolitano, stadio di casa dell'Atletico Madrid. La dolorosa eliminazione agli ottavi contro la Juventus ha poi avviato la diaspora dei colchoneros, con Godin e Lucas Hernandez già in partenza verso Inter e Bayern fin dai mesi scorsi.

Dopo il gran rifiuto dello scorso anno, quindi, i tifosi del Barcellona potrebbero contestare Griezmann già durante la presentazione ufficiale. Senza pubblico al Camp Nou, la dirigenza blaugrana eviterebbe anche quanto successo durante la presentazione di De Jong, durante la quale sono state chieste a gran voce le dimissioni di Bartomeu. Con un evento a porte chiuse, il presidente del club catalano salverebbe l'attaccante francese dall'attacco degli spettatori e non darebbe voce alla contestazione nei confronti della società.

Video: Chants for Bartomeu to resign during today's Frenkie de Jong presentation at Camp Nou. https://t.co/QCSLEDoFkG — barcacentre (@barcacentre) July 5, 2019

Un'alternativa valutata nelle scorse ore è stata quella del Mini Estadi, ma l'impianto è attualmente la location della Messi Challenge, una manifestazione del Cirque du Soleil legata al Barcellona. Da qui, dunque, la scelta che sembra definitiva di presentare Griezmann al Camp Nou senza spettatori.

La prima uscita del francese con la nuova maglia dovrebbe essere il 4 agosto, in occasione del match contro l'Arsenal valida per il Trofeo Gamper. Poco più di 3 settimane entro le quali Griezmann avrà modo di chiarire la sua versione dei fatti su quanto accaduto un anno fa: un lasso di tempo sufficiente per cucire lo strappo con i suoi nuovi tifosi e cancellare i fischi dell'ultima sfida tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou.