L'attuale presidente della Sampdoria in vista in Sicilia per incontrare Gianfranco e Guglielmo Micciché.

di Redazione Fox Sports - 11/07/2019 07:53 | aggiornato 11/07/2019 07:57

Massimo Ferrero è sbarcato in città. Si è fatto un giro per Palermo, accompagnato da Pamela Conti, ex calciatrice palermitana della nazionale. Per lui un pranzo istituzionale con Gianfranco e Guglielmo Micciché, rispettivamente presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ed ex vice-presidente del club rosanero con Zamparini.

Una volta incrociato in città, è stata dura per lui mascherare le sue intenzioni, inizialmente celate dietro un "viaggio per creare una squadra femminile". Arrivato nello storico quartiere di Ballarò, Ferrero ha parlato onestamente dei suoi programmi sul Palermo: