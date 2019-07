Manè e compagni soffrono tanto contro la sorpresa Benin ma passano grazie a un acuto di Gueye. La Nigeria ringrazia Troost-Ekong che allo scadere fa cadere il Sudafrica.

di MarcoValerio Bava - 11/07/2019 00:42 | aggiornato 11/07/2019 00:47

Si parte con i quarti di finale di Coppa d'Africa, continua la caccia al trofeo più ambito del continente. Mercoledì in campo due favorite per la vittoria finale come Senegal e Nigeria. I Leoni della Teranga se la dovevano vedere contro la sorpresa Benin capace di eliminare agli ottavi il Marocco di Ziyech e Benatia. La partita inizialmente è un po' contratta, la squadra di Cisse sembra patire i crismi della favorita e fatica a creare azioni pericolose.

Il Benin invece è più spensierato, riesce a gestire il gioco con maggior scioltezza e al 26' va vicino al gol con Pote che da due passi però non riesce a centrare la porta difesa da Gomis. Niang chiede un rigore poco prima del quarantesimo, ma l'arbitro lascia correre e il Var non interviene.

Allo scadere della prima frazione è ancora il Benin ad andare a un passo dal vantaggio, ma il tiro a botta sicura di Mounie viene intercettato proprio quando sembra destinato in rete da un prodigioso intervento di Sabaly. A inizio ripresa è ancora il portiere del Senegal a doversi superare per dire no a Pote. Ma col passare dei minuti sale in cattedra Sadio Mane diventando come un fattore decisivo. Prima si vede annullare un gol per fuorigioco (giusto), poi confeziona l'assist per Gueye che penetra in area e batte Allagbe. L'attaccante del Liverpool si vede cancellare un'altra volta il gol, che sarebbe stato del 2-0, ma stavolta non dal guardalinee bensì dal Var. Poco male, perché l'assalto finale del Benin, rimasto anche in dieci per l'espulsione di Verdon, non ha effetti e così il Senegal può staccare il pass per la semifinale dove attende la vincente di Madagascar-Tunisia.

Vince anche la Nigeria che al Cairo supera il Sudafrica 2-1. L'avvio di gara è tutto tranne che da ricordare. Le squadre si studiano, creano poco o niente, condizionate anche dal gran caldo che attanaglia la capitale egiziana (al fischio d'inizio il termometro segna 31 gradi). La partita è ricca di contrasti, anche molto duri, tanto che l'arbitro è costretto a fermare il gioco due volte perché Awaziem e Mkhize restano a terra infortunati senza però poi la necessità di ricorrere al cambio.

Il primo assalto vero e proprio delle Super Aquile porta al gol del vantaggio firmato dal talento Chukwueze che, raccolto il cross da sinistra di Iwobi, calcia una prima volta ma viene murato, poi raccoglie il rimpallo e solo davanti a Williams non sbaglia mirando l'angolo basso alla destra del portiere sudafricano. Il giocatore di proprietà del Villarreal è il più pericoloso della compagnia: prima calcia da fuori area senza trovare però lo specchio, poi va in slalom sfidando tutta la difesa dei Bafana Bafana, ma viene fermato proprio al momento della conclusione.

Nella ripresa è ancora la Nigeria a farsi viva con più costanza nella metà campo avversaria, Etebo ci prova su punizione ma Williams è attento e para. Ma il Sudafrica ha dimostrato in questa Coppa d'Africa di essere squadra quadra, capace di soffrire e poi colpire e così fa al 71' con Zungu che di testa, raccogliendo una sponda di un compagno, beffa Akpeyi sul palo lontano. Il lungo silent check tra arbitro e Var per valutare il fuorigioco di Zungu conferma incredibilmente il gol, un errore grossolano perché il centrocampista è nettamente oltre l'ultimo difensore nigeriano al momento dell'assist. Ma quando tutto sembra ormai apparecchiato per i supplementari, al minuto numero 89, ecco che la Nigeria rimette la testa avanti. Corner da sinistra di Simon, Williams buca l'uscita e Troost-Ekong quasi in modo casuale devia in rete il gol che vale 2-1 e semifinale dove la Nigeria ora affronterà la vincente tra Algeria e Costa d'Avorio.