La proprietà lombarda sta costruendo una corazzata per la Serie B, con il chiaro obiettivo di puntare alla promozione attraverso la guida di Rastelli. Riccardo Montolivo è diventato uno degli obiettivi principali di calciomercato per il centrocampo. Il classe 1985 garantirebbe esperienza e qualità. Oltre a tanta, tantissima voglia di riscatto.

Adesso per lui si aprono nuovi scenari, da giocatore a parametro zero può trovarsi la squadra migliore per le sue esigenze. In questo contesto, la Cremonese vuole provare il colpaccio.

Potrebbe ripartire dalla Serie B la carriera di Riccardo Montolivo , messo in naftalina negli ultimi anni nel Milan. Da capitano a esubero, la parabola discendente del centrocampista in rossonero si è conclusa pochi giorni fa, con la scadenza del contratto nel massimo silenzio e la fine del rapporto con il Diavolo e il suo ingresso sul calciomercato da calciatore libero.

