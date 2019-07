L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Futebol Clube do Porto i diritti alle prestazioni sportive di Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni. Marcano, arrivato a Roma nell’estate del 2018, ha disputato 13 partite con la maglia giallorossa realizzando una rete. Il Club augura a Ivan le migliori fortune per il futuro.

