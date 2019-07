Rischia di saltare la trattativa tra Milan ed Empoli per il centrocampista algerino.

di Redazione Fox Sports - 11/07/2019 15:30 | aggiornato 11/07/2019 15:35

Sembrava fatta, e invece l'operazione con l'Empoli potrebbe saltare proprio sul più bello. Sì, c'è il rischio che Ismael Bennacer non arrivi mai al Milan di Marco Giampaolo. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui alla base di questa brusca frenata c'è il mancato accordo economico sul contratto del centrocampista algerino.

Il classe 1997 avrebbe chiesto ben 2 milioni di euro di ingaggio per approdare in rossonero, una cifra ritenuta esagerata dalla dirigenza milanista che non intende spingersi oltre gli 1,3 milioni. La situazione ora è completamente bloccata. A Maldini e Boban non è piaciuto che il giocatore abbia sparato alto visto che in Toscana percepisce "solo" 400mila euro all'anno.

Intanto per Bennacer si sono mosse anche Arsenal e Borussia Dortmund. Proprio facendo leva su questi interessamenti, l'entourage del centrocampista ha provato a ottenere il massimo. Ma quasi sicuramente non sarà accontentato. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti.