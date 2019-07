L'agente del serbo è a Roma per parlare con il direttore sportivo dei biancocelesti Tare. I Red Devils pensano all'assalto, ma sul giocatore c'è anche il PSG.

di Franco Borghese - 11/07/2019 08:43 | aggiornato 11/07/2019 08:48

Patti chiari, amicizia lunga. Anche se a distanza. Fra la Lazio, Sergej Milinkovic e il suo procuratore Mateja Kezman c'è un accordo molto ben stabilito. Il serbo può partire, la società ha promesso che non si opporrà alla sua cessione in questa sessione di calciomercato, ma deve arrivare un'offerta di 100 milioni di euro. Diventerà la cessione più remunerativa della storia del club (per ora è quella di Vieri all'Inter nell'estate del 1999 per 90 miliardi di lire, circa 46,5 milioni di euro).

Su Milinkovic c'è da tempo il Manchester United che però non ha mai presentato una vera e propria offerta, ma non va sottovalutato il PSG, che un anno fa bussò alle porte di Formello con una proposta da 90 milioni, rifiutata dal club biancoceleste anche perché troppo a ridosso della chiusura della finestra di calciomercato per riuscire a sostituire il giocatore in maniera degna.

Nei giorni scorsi Kezman e Tare erano a Londra proprio per intavolare la trattativa con i Red Devils che sembrano destinati a perdere sia Pogba che Matic e hanno quindi bisogno di un rinforzo a centrocampo. Milinkovic, in tal senso, abbinerebbe tecnica e forza fisica. La Premier League è la destinazione più gradita al giocatore, ma l'unico club inglese interessato al momento è proprio il Manchester United.

La Lazio domani partirà per il ritiro ad Auronzo, la società non vuole che la trattativa per Milinkovic vada troppo per le lunghe per dare a Inzaghi il tempo di studiare una soluzione tattica che non preveda la presenza del serbo. Già nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi interessanti. Tare e Kezman sono infatti a Roma e fra oggi e domani dovrebbero incontrarsi per fare il punto della situazione. Stando a quanto riportato da Sky Sport il Manchester United sarebbe pronto a presentare un'offerta da 80 milioni di euro, la Lazio, come svelato da Kezman alla Gazzetta dello Sport, si aspetta una proposta da 100 milioni.

La trattativa di calciomercato può sbloccarsi anche grazie alla possibile cessione di Neymar al Barcellona: il PSG a quel punto avrebbe i soldi necessari (senza incappare in sanzioni della Uefa...) per prendere Milinkovic. Dopo l'incontro fra Kezman e Tare, in cui l'agente potrebbe presentare anche le offerte raccolte in questi giorni, il quadro della situazione sarà più chiaro. Ma per convincere la Lazio a cedere servono circa 100 milioni. Patti chiari, amicizia lunga. Anche se forse a quel punto il rapporto sarebbe a distanza.