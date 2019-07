L'attaccante francese sarà pagato dagli emiliani circa 13 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 11/07/2019 16:00 | aggiornato 11/07/2019 16:05

Il Parma sta per ufficializzare l'ingaggio di un nuovo attaccante. Si tratta di Yann Karamoh, classe 1998 di proprietà dell'Inter che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Bordeaux collezionando 33 presenze, 3 gol e 3 assist.

Nato ad Abidjan, in Costa d'Avorio, ma nazionalizzato francese, Karamoh - riferisce Sky Sport - si trasferirà in Emilia a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro più il 50% di un'eventuale futura rivendita che andrà a rimpinguare le casse dei nerazzurri.

Finisce così dopo due anni l'esperienza nerazzurra di Karamoh, che era arrivato ad Appiano Gentile nel 2017 dopo aver detto addio al Caen. Al primo anno in Italia non aveva convinto e così se n'era andato in prestito un anno dopo. Adesso arriva la cessione a titolo definitivo.