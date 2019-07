Le trattative per i due rinforzi promessi a Conte potrebbero essere arrivate a una svolta: Ausilio vola a Londra per trattare con il Manchester United e studia la formula per portare a Milano il centrocampista del Cagliari.

0 condivisioni

di Simone Cola - 11/07/2019 07:21 | aggiornato 11/07/2019 07:26

Autorevole candidata al ruolo di terzo incomodo nell'imminente Serie A dopo l'arrivo in panchina di Antonio Conte, l'Inter è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico salentino una rosa adeguata alle sue ambizioni, un compito non facile che vedrà Marotta e Ausilio costantemente all'opera in sede di calciomercato tanto in entrata quanto in uscita.

Raggiunti attraverso le plusvalenze gli obiettivi di bilancio, in attesa di risolvere le situazioni interne legate a Radja Nainggolan e Mauro Icardi, due pezzi da novanta che sono diventati improvvisamente molto difficili da cedere, l'Inter per il momento sembra orientata a comprare. Almeno i due rinforzi chiesti con insistenza da Conte devono arrivare per rassicurare il nuovo allenatore sulla serietà del progetto che Zhang ha intrapreso lo scorso inverno con l'arrivo come ad di Beppe Marotta.

Il dirigente ha voluto fortemente Conte in panchina per attuare il piano di rinascita nerazzurro e intende adesso accontentarlo: registrata la necessità dell'allenatore di avere subito a disposizione almeno i due rinforzi chiesti all'indomani del suo arrivo, l'Inter tenterà di stringere nei prossimi giorni per Romelu Lukaku e Nicolò Barella, obiettivi di calciomercato per cui le trattative sono da tempo in fase di stallo.

Nicolò Barella, giovane centrocampista sardo del Cagliari, è da tempo dato come prossimo a vestire la maglia dell'Inter.

Calciomercato, l'Inter accelera per Lukaku e Barella

Secondo Sky Sport entrambe le operazioni sono arrivate a un punto di svolta: nella serata di mercoledì il ds nerazzurro Piero Ausilio ha raggiunto Londra con l'obiettivo di incontrarsi con i dirigenti del Manchester United per intavolare nero su bianco una trattativa che porti Romelu Lukaku a Milano. L'offerta dell'Inter potrebbe essere strutturata su un prestito con obbligo di riscatto oppure su un pagamento in tre tranche (una da 10 e le successive due da 30 milioni di euro) che comunque porterebbe nelle casse dei Red Devils i 70 milioni richiesti, cifra che il club inglese non intende scontare.

A dire la verità non è neanche detto che il Manchester United accetti le formule proposte dall'Inter: memori del fermo rifiuto a trattare il prezzo di Perisic a suo tempo, i Red Devils potrebbero mettere i bastoni tra le ruote al club milanese, che dal canto suo non perde la speranza potendo contare sulla volontà del giocatore e sul ruolo che questo ricoprirebbe nello scacchiere tattico di Conte, per cui è senz'altro più prioritario che per Solskjaer. Il belga è uno dei due centravanti di peso chiesti dal nuovo allenatore nerazzurro, che continua a volere anche Edin Dzeko.

Il tutto in attesa di cedere Icardi e Nainggolan. L'argentino dovrebbe liberare il posto proprio a Lukaku in attacco, mentre il belga farebbe altrettanto a centrocampo con Nicolò Barella, che dopo essere stato a un passo e poi improvvisamente lontano e tornato vicino a vestire la maglia nerazzurra. Il giovane centrocampista sardo sarà prelevato dal Cagliari in prestito per 10 milioni, mossa a cui seguirà tra un anno il riscatto obbligato a 30 milioni e una serie di bonus che porterà l'offerta dell'inter a un totale di 45 milioni e molto vicina dunque ai 50 richiesti da Giulini per rinunciare al suo gioiello.