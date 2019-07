Il presidente del Napoli al Corriere dello Sport: "James piace ad Ancelotti, noi attendiamo una richiesta più ragionevole del Real. Icardi? Non si può ignorare il suo talento".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 11/07/2019 10:46 | aggiornato 11/07/2019 10:51

La difesa è stata rinforzata con gli acquisti di Kostas Manolas dalla Roma e Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli. Ora per il Napoli è tempo di aumentare attraverso il calciomercato la qualità complessiva della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. E non è un mistero che l'obiettivo numero uno del club azzurro sia James Rodriguez, il trequartista classe 1991 rientrato al Real Madrid dopo il biennio in prestito al Bayern Monaco e cercato anche dall'Atletico Madrid.

Per portare James alla corte di Ancelotti, che ha già allenato il talento colombiano a Madrid e Monaco di Baviera, il Napoli sta cercando di lavorare sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Real, però, oppone resistenza. Un concetto sottolineato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel corso di una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

Le scorse ore hanno visto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli rientrare dalla Spagna, dove la missione di calciomercato del Napoli non riguardava solo il nome di James Rodriguez. Altro nome nel mirino era quello di Rodrigo Moreno Machado, attaccante del Valencia che ha però espresso la volontà di restare in Spagna. Lo spiega De Laurentiis:

Preferisce restare lì. Ce lo ha detto e ne prendiamo atto. James invece è il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli.

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto: da James a Icardi

Calciomercato Napoli, De Laurentiis e il progetto giovani: c'è Elmas

Tra il bentornato nel calcio italiano ad Antonio Conte, che aveva spiegato di voler colmare il gap dal Napoli ("Ha notato i nostri progressi, quelli di un club che da dieci anni è stabilmente in Europa, e li ha sottolineati con onestà") e una battuta sull'avvio dell'era Sarri alla Juventus ("Si tratta di un bel film di cui ancora non si conosce il copione"), De Laurentiis ha anche parlato di altri obiettivi in entrata. Tra questi il centrocampista offensivo classe 1999 Eljif Elmas, di proprietà del Fenerbahce. Accostato in passato anche a Roma, Milan e soprattutto Lazio, il giocatore macedone con i gialloneri, ha giocato 47 partite condite da 4 gol e un assist, con esperienze anche in Europa League.

Elmas ha 20 anni, a quell’età non si è più ragazzini. Ne abbiamo moltissima considerazione, non posso negarlo, ma dobbiamo necessariamente completare qualche uscita, per evitare anche il sovraffollamento che, come si sa, non è mai produttivo.

Napoli, Mauro Icardi dell'Inter resta un'idea in voga per l'attacco

"Icardi? Fortissimo, non si può ignorare il suo talento"

La decisione di Rodrigo di restare nella Liga potrebbe portare il Napoli a valutare altri profili per l'attacco. Tra i nomi spesso associati al club azzurro, c'è stato quello di Mauro Icardi. Più di qualche tifoso sogna l'arrivo del centravanti argentino, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte nell'Inter. De Laurentiis non si scopre, liquidando con una battuta, come già fatto in passato, la possibilità di scambio con Lorenzo Insigne ("Io preferisco Lorenzo, perché di lui abbiamo bisogno, mentre lì davanti abbiamo Milik e Mertens") e ribadendo la stima nei confronti del calciatore.