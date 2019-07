Tra base fissa economica e contropartite tecniche è quella la valutazione della proposta. Pure da Madrid però sono pronti a fare sul serio.

11/07/2019 07:40

Leonardo ha aperto alla cessione di Neymar in caso di proposta di calciomercato che possa far contenti tutti. E il Barcellona sembra aver fatto un passo molto vicino alle richieste del Paris Saint-Germain.

È emersa infatti una bozza di trattativa avviata tra i due club, che porterebbe a una valutazione complessiva del cartellino del brasiliano di circa 300 milioni di euro (che gli consentirebbe di stabilire un nuovo record, superando i 222 che lo vedono oggi al primo posto): si tratterebbe di una proposta da 100 milioni di euro di base fissa, più i cartellini di Umtiti e uno tra Coutinho e Dembélé.

Un'offerta monstre, che non è detto venga accettata da Nasser Al-Khelaifi. E questa fase di stallo non può far altro che agevolare eventuali inserimenti di un terzo incomodo. Ecco, appunto. In Spagna sono sicuri che il Real Madrid sia pronto a fare sul serio e mettere sul piatto moltissimi soldi pur di portare Neymar nella capitale spagnola in questa sessione di calciomercato. Sarebbe un colpo di scena davvero clamoroso.