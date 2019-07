L’atletica italiana ha iniziato alla grande le Universiadi estive in corso a Napoli vincendo due medaglie d’oro nelle prime due giornate con Daisy Osakue e Ayomide Folorunso.

di Diego Sampaolo

Ayomide Folorunso ha conquistato la seconda medaglia d’oro consecutiva della sua carriera alle Universiadi due anni dopo il primo trionfo a Taipei 2017. Il successo della studentessa in medicina acquista valore tecnico a livello internazionale perché il 54”75 nei 400 ostacoli con il quale ha tagliato il traguardo é l’ottava migliore prestazione mondiale dell’anno, la seconda in Italia di sempre dopo il record nazionale di Yadis Pedroso e la seconda a livello europeo alle spalle della ceca Zuzana Hejnova (54”11). L’atleta delle Fiamme Oro Padova ma cresciuta nel Cus Parma ha preceduto il grande talento sudafricano Zeney Van Der Walt (55”73) e la forte norvegese Amalie Iuel (56”13).

L’allieva di Maurizio Pratizzoli ha polverizzato di ben 41 centesimi di secondo il record personale precedente stabilito al Golden Gala nel 2018. Prima di Ayo soltanto la primatista italiana Yadis Pedroso e Benedetta Ceccarelli erano scese sotto i 55 secondi correndo rispettivamente in 54”54 e in 54”79.

In questa stagione Folorunso ha vinto due bronzi con la staffetta 4x400 agli Europei Indoor di Glasgow e alle World Relays di Yokohama, dove ha contribuito alla qualificazione dell’Italia.

Ayomide è cresciuta in una famiglia originaria del Sud Ovest della Nigeria. Dal 2004 si è stabilita con i genitori a Fidenza, dove è stata notata da Giancarlo Chittolini nelle competizioni scolastiche e affidata a Maurizio Pratizzoli. Ha vinto il titolo europeo Under 23 a Bydgoscz nel 2017 e ha raggiunto la semifinale nei 400 ostacoli e la finale nella staffetta 4x400 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Studia medicina all’Università di Parma e aspira a diventare pediatra. È appassionata di letture fantasy e legge le Sacre Scritture nella comunità pentecostale della quale fa parte.

Ayomide Folorunso:

Sono felicissima. Mi avvicino ai Mondiali di Doha nel migliore dei modi. È stato emozionante, un’Universiade tutta in crescendo. Nei tre turni sono migliorata come confidence e sono contenta di essere riuscita a ripetere l’oro di due anni fa. Ora farò gli Assoluti di Bressanone, la Coppa Europa di Bydgoszcz, quindi un periodo di stacco e ricomincerò verso Doha. I miei primi pensieri sono per il prof. Pratizzoli. Chissà quanto sarà contento, e per i miei genitori, che mi hanno seguito in televisione.

La finalista europea di Berlino 2018 Daisy Osakue ha vinto la prima medaglia d’oro per l’Italia stabilendo il record personale nel lancio del disco femminile con 61.69m. La lanciatrice di Moncalieri, studentessa di criminologia alla Angelo State University in Texas, ha migliorato il suo record personale con 61.69m di 34 centimetri rispetto alla sua precedente migliore misura di 61.35m realizzata durante la stagione universitaria statunitense. Osakue ha realizzato la settima migliore prestazione italiana all-time dopo sei prestazioni tutte realizzate da Agnese Maffeis, che detiene tuttora il record italiano con 63.66m dal 1996.

L’allieva di Maria Marello ha battuto un’avversaria di rango internazionale come la tedesca Claudine Vita (61.52m) e la lituana Ieva Zarankaite (56.75m) e ha realizzato per la seconda volta in questa stagione il minimo per i Mondiali di Doha. La friulana Giada Andreutti si è classificata undicesima con 47.02m.

Come Folorunso anche Daisy ha origini nigeriane. Entrambi i genitori hanno praticato sport. Il padre era un judoka. La madre giocava a pallamano. Per sei anni Daisy ha giocato a tennis prima di iniziare a praticare atletica nell’impianto della Sisport Fiat Torino. All’inizio è stata seguita da Paolo Battaglino e ha praticato gli ostacoli vincendo un titolo da cadetta nel 2011. Due anni dopo è stata seconda tra le under 18 nei 60 ostacoli indoor prima di dedicarsi al getto del peso e al lancio del disco sotto la guida della sua attuale allenatrice Maria Marello, che segue anche la giavellottista Zahra Bani. Daisy ha studiato al liceo linguistico con indirizzo internazionale. Alla Angelo State University è seguita da Nate Janusey. Daisy ha subito una vile aggressione mentre tornava a casa a Moncalieri alla vigilia degli Europei di Berlino ma ha saputo reagire prontamente raggiungendo uno splendido quinto posto nella finale degli Europei di Berlino.

Daisy Osakue:

È stato tutto perfetto. Mi piace molto lo Stadio San Paolo con la pista e i seggiolini blu. Non è facile conciliare lo sport con gli studi ma per fortuna i miei allenatori mi aiutano a far quadrare tutto. Devo tutto a Maria Marello. Dopo la vittoria mi ha concesso tre giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista degli Assoluti di Bressanone, della Coppa Europa di Bydgoszcz e dei Mondiali di Doha.

Daisy e Ayomide sono il volto felice dell’atletica italiana e sono un bell’esempio di come si può affrontare la vita di atleti sempre con il sorriso stampato sul volto. Tante volte il Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi ha detto che nell’atletica italiana ci vorrebbero tante ragazze con la grinta e l’entusiasmo di Ayomide Folorunso.

L’ingegnere edile lombardo Iliass Aouani (studente alla prestigiosa University of Syracuse) si è battuto molto bene classificandosi quarto sui 10000 metri in 29’41”97. L’oro è andato al sudafricano Mokofane Kekana in 29’29”43.

Hanno centrato l’ingresso in semifinale anche i duecentisti Simone Tanzilli, secondo nella sua batteria in 21”29 con vento contrario di -1.1 m/s alle spalle del campione europeo indoor dei 60 metri Jan Volko (21”14), e Pietro Pivotto, ripescato con il terzo posto nella sua batteria in 21”42 con vento contrario di -0.5 m/s.

Roberta Bruni e Sonia Malavisi hanno superato il turno di qualificazione del salto con l’asta con un solo salto alla misura di 4.10m.

La migliore prestazione tecnica delle prime tre giornate delle Universiadi allo Stadio San Paolo di Napoli è stata realizzata dal forte pesista polacco Konrad Bukowiecki, che ha vinto l’oro con 21.54m al quinto lancio in una serie comprendente due lanci da 21.00m e 21.39m. Bukowiecki, che aveva già vinto la medaglia d’argento alle Universiadi di Taipei nel 2017, ha migliorato di 44 centimetri il record della manifestazione detenuto dallo statunitense Andy Bloom dal 1999.

Lo statunitense Andrew Liskowitz ha conquistato la medaglia d’argento con 20.39m. Il reatino Sebastiano Bianchetti si è ben difeso classificandosi al quinto posto con 19.71m.

Il brasiliano Paulo Andre Camilo Oliveira ha conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri in 10”09 precedendo il sudafricano Chederick Van Wyk di quattordici centesimi di secondo. Oliveira ha avvicinato il record personale stabilito in questa stagione con 10”02 negli Stati Uniti.

L’ucraina Maryna Bekh Romanchuk ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo femminile con l’ottima misura di 6.84m.

L’azero Nazim Babayev ha bissato il successo dello scorso Marzo agli Europei Indoor di Glasgow 2019 vincendo anche l’oro delle Universiadi di Glasgow del salto triplo con 16.89m battendo i brasiliani Mateus Sa e Alexander Melo, secondo e terzo con la stessa misura di 16.57m. Bella prova del giovane azzurro Samuele Cerro, sesto con 16.25m.

Il bulgaro Thiomir Ivanov ha valicato l’asticella alla misura di 2.30m nella finale del salto in alto maschile precedendo il turco Alperet Acet e il lituano Adrijus Glebauskas, secondo e terzo con la stessa misura di 2.24m.

Il Messico ha fatto doppietta vincendo i 400 metri sia in campo femminile con Paola Moran Errejon in 51”52 davanti all’ugandese Leni Shida (51”64) e alla francese Amandine Brossier (51”77) sia in campo maschile con Valente Mendoza Falcon nella finale maschile con 45”63 davanti al messicano Mikhail Litvin (45”77) e al sudafricano Mikhail Litvin (45”89).

L’australiana Catriona Bisset si è imposta negli 800 metri femminili in 2’01”20 precedendo la tedesca Christina Hering (2’01”87).

Il talento sudafricano Sokwakhana Zazini ha conquistato l’oro sui 400 ostacoli maschili in 49”46. Il polacco Michal Rozmys ha prevalso al termine di un 1500 metri molto tattico in 3’53”67 davanti al ceco Jan Fris (3’53”95).

Il decathlon ha visto il successo del neozelandese Aaron Both con 7827 punti.

La lituana Lveta Jaunaite si è aggiudicata il giavellotto femminile con 60.36m precedendo la giapponese Haruka Kitaguchi (60.15m) e la turca Eda Tugsuuz (59.75m).

La medaglia d’oro del lancio del martello maschile è andata al turco Ozkan Baltaci con 75.98m.

La semifinalista degli Europei Indoor Luminosa Bogliolo ha superato la batteria dei 100 ostacoli correndo in 13”36 con vento contrario di -0.5 m/s senza forzare. Ha centrato la qualificazione anche Silvia Taini, che ha corso la sua batteria in 13”81 con vento contrario di -1.4 m/s.