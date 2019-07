Dopo venti anni di professionismo ad alto livello, Marco ha annunciato il ritiro di fine anno. Il ravennate continuerà a divertirsi in sella, con la voglia di provare la MotoE.

Marco Melandri si è ritirato. La notizia, in giro da ore, ha fatto immediatamente il giro del mondo. Il pilota del team GRT ha annunciato oggi che finirà il campionato SBK, poi dirà basta. Il numero 33, dopo anni di fulgida carriera, smetterà di dedicare tutto il proprio tempo alle corse. Perché dal debutto mondiale - datato 1997 - ad oggi, il ravennate ha dedicato tempo, cuore, anima e corpo alle competizioni. Andando forte. Molto forte.

Il Curriculum Vitae di Marco è impressionante. In pianta stabile dal 1998 nel Motomondiale, il piccolo Melandri vinse il Gran Premio d'Olanda. Con quel successo, egli diventò il più giovane corridore motociclistico ad affermarsi in una competizione internazionale ufficiale. Ripetendosi a Brno, dimostrando che il primo posto non fosse frutto del caso. Nella 125 un titolo sfiorato più volte con la Honda, arrivato in 250, in sella all'Aprilia.

Il salto in MotoGP fu una cosa seria. La giovanissima età e l'inesperienza con le mostruose 990 prive di elettronica non spaventarono Melandri. Tuttaltro: dopo un logico e necessario apprendistato, ecco i primi podi. Poi, le vittorie. Lui e la RC 211V Gresini erano un tutt'uno, tanto da avvicinare l'iride, anche in quel caso mancata per un soffio. Sempre protagonista, ovunque competitivo e veloce, Marco passò alle derivate di serie. Anche in SBK, il talento italiano si è distinto per classe, risultati, successi. Con ogni tipo di moto. Oggi Melandri ha detto "addio" ma, ascoltandolo bene, il suo saluto sembrava un "arrivederci". Lo speriamo noi, lo auspicano in tanti.

Non riusciva a tenersi le emozioni represse dentro di sé e, nell'esternarle, si è sentito immediatamente meglio. Bello il sorriso di Marco, non lo vedevamo da tempo. La conferenza stampa indetta presso la sede di Opinion Leader era più simile ad una festa, piuttosto che un addio alle competizioni annunciato da un vero appassionato di moto. Appassionato, innamorato, catturato. Liberato. Come Melandri ha raccontato, sin da bambino sognava di poter correre ad alto livello. Ce l'ha fatta.

Però, come ogni favola - bellissima - la fiamma si è affievolita, sino a spegnersi. Quasi. Il ragazzo è stanco, forse saturo, sicuramente pieno del sistema, della vita colma di sacrifici, dei viaggi, dell'enorme impegno da dedicare e della sofferenza da patire. Un pilota professionista è assorbito totalmente da questo lavoro, perché di lavoro si tratta. Lo sport è cambiato molto negli anni, il ravennate se ne è accorto, adattandosi.

Qualcosa, passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, è mutato anche per lui. Raggiunto il punto più critico, nel round di Misano, il dado era ormai tratto. Maggiori i malumori, meno soddisfazioni. Indipendentemente dal livello di competitività suo e della Yamaha R1, Marco aveva deciso, non restava che dirlo al mondo. Con sé stesso, Melandri aveva già parlato, chi conosce la serietà del ragazzo, sa che egli sia bianco o nero. Mai grigio. Per questa caratteristica old style, il numero 33 avrà sostenitori anche a motori spenti:

Bisogna capire quando sia il momento di fermarsi. In sella ho iniziato a farmi troppe domande e sono arrivato alla conclusione; dire basta non è facile, ma non riesco a pensare di lottare un altro anno intero. I problemi mi logoravano, ero distratto, ed io non voglio correre all'80%. Ho sempre gareggiato al 100% delle mie capacità e continuerò sino a fine stagione con questa mentalità. Non ho mai creduto nei miracoli, sono sempre stato realista, anche nelle gare buone non ero contento. Ecco perché, annunciando il ritiro, mi sembra di uscire da una prigione. Sono sicuro che mi godrò meglio il finale di stagione

Gli occhi del pilota si sono fatti più luminosi, a tratti lucidi, ma vivi. Il senso di liberazione che sta vivendo Melandri è palpabile, evidente, comprensibile. Marco ha una bella famiglia, si è tolto tantissime soddisfazioni, è ancora in forma e giovane. Forse, per l'ambiente il ravennate è "vecchio". Del resto, lui ha dovuto mantenere per 20 anni le stessi abitudini, rischiando di inficiare e deturpare interesse ed amore per la moto. Ci è andato vicino, tuttavia, pericolo scampato:

Dirò basta con il professionismo, non con le moto. Se penso al mio futuro, mi piacerebbe figurare in qualche campionato di contorno, per il puro piacere di guidare e divertirmi. Chissà, magari potrei partecipare a qualche gara di MotoE, che sembra abbia un clima più rilassato e disteso. I risultati attuali non hanno pesato sulla mia scelta, io mi voglio godere la pensione, la vita con la mia famiglia, ogni attimo quotidiano. Sono entrato nel paddock da bambino, ne esco da vecchio, ma io sono in pace con me stesso

Marco ed i suoi obiettivi futuri: "sfogherò l'adrenalina con gli aerei da volo acrobatico... e continuerò ad andare in moto"

Nelle tante pagine scritte e vissute, Melandri ne può sfogliare e rileggere di ogni tipo. Vittorie, tante, su ogni tipo di motocicletta ed in qualsiasi categoria. Il successo più memorabile per lui, quello ottenuto a Phillip Island con la Honda MotoGP. Era l'anno 2006, Marco uscì dall'ultimo curvone in piena derapata, con una mano sola sul manubrio, salutando il pubblico, facendo fumare la ruota posteriore.

Anche delusioni per il ravennate, come l'annuncio del ritiro di BMW dal mondiale delle derivate del 2012. Con un titolo ancora pienamente conquistabile, il numero 33 si sentì crollare il mondo addosso. Proprio attimi facili e difficili costituiscono l'affascinante storia di Melandri, che risponde sereno ad ogni domanda, anche se saltiamo di palo in frasca. Durare tanto non è semplice, occorre fame. Lui ne ha avuta tanta.

Quale è stato il momento più spaventoso?

Non mi potrò mai dimenticare la MotoGP di Suzuka del 2003. In una caduta, io mi feci molto male ad una gamba, lesionandomi il tendine, ferendomi pure il naso. Ero tutto dolorante e rotto, ricordo il giro in elicottero ed i giorni in ospedale da solo. Ho vissuto da molto vicino l’arrivo al centro medico di Daijiro Kato, Lui non ce l’ha fatta. Il Weekend più duro della mia carriera, senza dubbio. Ho avuto molta paura. I piloti che dicono di non avere paura, mentono, ma senza paura non ci sarebbe il coraggio di farcela. I due sentimenti convivono, occorre saperli gestire. È importante possedere anche doti tecniche e di precisione, che possono prevalere su tutto

I giovanissimi piloti di oggi sembrano bruciare le tappe. Che consiglio daresti loro?

La cosa fondamentale è il divertimento. Questo è il segreto per durare tanto nell'ambiente. Risultati a parte, sarebbe meglio vivere con il sorriso ogni momento, bello e meno bello. Io non ho mai saputo fingere, mostrando sempre le mie emozioni. Così ho interpretato la mia carriera, rimanendo me stesso, atra caratteristica da considerare quando ci si interfaccia con gli addetti ai lavori

Ti mancherà di più il senso di adrenalina che circola nelle vene o il confronto coi rivali?

La competizione era il mio ossigeno, esprimerò l’adrenalina con il volo acrobatico e sugli aerei. In qualche modo andrò in moto, mi piace troppo, non posso rinunciarvi. Senza avversari si può pur vivere, la vita è sempre una battaglia, ci sarà sempre qualcosa per cui lottare e, come ho fatto nello sport, non mi tirerò indietro

Grazie Marco, per quello che hai fatto, per ciò che hai detto. Spesso la tua guida era sopra i problemi, sempre le tue parole sono state spontanee e prive di tatticismo. A quasi 37 anni hai avuto il coraggio di dare l'addio alla SBK ma, ne siamo certi, il tuo è un arrivederci. Non sappiamo ancora in quali vesti, di certo, l'ambiente delle moto ha bisogno di un ragazzo appassionato come te.