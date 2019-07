Il patron è in vacanza vicino Siena e ieri ha riunito lo staff dell’area sportiva: si è parlato di mercato e programmi futuri.

di Francesco Maria Bizzarri - 10/07/2019 11:29 | aggiornato 10/07/2019 11:34

La nuova Roma si fa in Toscana. Riunione generale nei pressi di Siena, tutti agli ordini del presidente James Pallotta, volato in Italia per trascorrere un po’ di vacanze. Ci sono proprio tutti: Franco Baldini, il Ceo Guido Fienga, il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Sul tavolo, oltre a della prelibata carne, diversi argomenti: dal mercato agli obiettivi della prossima stagione.

Gli allenamenti sono di fatto iniziati a Trigoria: ieri seduta pomeridiana, oggi si torna a sudare. E intanto Petrachi lavora su nuovi nomi per rinforzare la rosa. La difesa è la priorità, il dirigente ex Torino è andato poi a Milano per cercare di chiudere per Mancini dell’Atalanta. In lista per il centrocampo c’è invece Veretout della Fiorentina. Poi si penserà all’attaccante.

Pallotta riparte così: lontano da Roma, ma con tutti gli uomini importanti del club intorno a lui. La società, dopo il reset (addio Di Francesco, l’addio di Ranieri, quello di Totti e De Rossi), è tutta nuova. C’è voglia di ricominciare per tornare grandi.

Tutti insieme per ripartire, ma non nella Capitale. La nuova Roma si è riunita nei pressi di Siena, dove patron Pallotta sta passando alcuni giorni di vacanza. Appuntamento ieri a pranzo con Baldini, Fienga, Fonseca e Petrachi. Tutti a rapporto per discutere diversi ordini del giorno. Come riporta il Corriere dello Sport, in primis si è parlato di Trigoria, dell’ambiente e delle strutture che hanno accolto il primo allenamento del tecnico Fonseca. L’ex Shakhtar si è detto soddisfatto, condividendo anche la scelta di non andare in ritiro a Pinzolo.

Poi si è discusso anche di mercato e bilancio, con un nome che piace molto: Gonzalo Higuain. Baldini è un suo grande estimatore, lo ha portato in Europa guidando il trasferimento al Real Madrid nel gennaio del 2007. In lista acquisti compaiono anche Veretout e Mancini. Dopo il pranzo, al rompete le righe, Petrachi è infatti volato a Milano per provare a chiudere con il difensore dell’Atalanta. Poi per l’attaccante ci sarà tempo.

Niente città

Pallotta ha poi cenato con l’ex tecnico Luciano Spalletti. Una cena conviviale che lo ha tenuto ancora lontano da Roma. Il presidente non andrà nella Capitale. In una lettera ai tifosi ha manifestato più volte la voglia di stare vicino alla squadra. Ma non ora: nei prossimi mesi programmerà altri incontri coinvolgendo tutti, giocatori compresi. Cercherà di farlo a Roma, non a Londra o in Toscana.