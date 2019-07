Quasi fatta per James Rodriguez ed Elmas, prossimi obiettivi Ginella e Correa. In uscita Grassi e Sepe che passano al Parma. Il Cagliari chiede Rog e Ounas.

di Luigi Ciamburro - 10/07/2019 10:22 | aggiornato 10/07/2019 13:27

Il Napoli fa pressing sul calciomercato. All'indomani del viaggio in Spagna, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha raggiunto a Dimaro Carlo Ancelotti, reduce da un incontro con il presidente De Laurentiis. La società azzurra è vicina all'acquisto del colombiano James Rodriguez. Il volo a Madrid per incontrare il manager Jorge Mendes è servito per capire le intenzioni del giocatore che ha confermata ancora una volta la volontà di indossare la maglia azzurra. Negli ultimi giorni l'interesse dell'Atletico Madrid aveva fatto dormire notti insonni alla tifoseria partenopea, ma l'unico nodo che resta da sciogliere è la modalità di cessione da parte del Real Madrid.

Giuntoli è volato nella città madrilena per convincere Florentino Perez ad accettare un prestino oneroso, ma la risposta è stata negativa. Il ds ha proposto una seconda soluzione: pagare i 42 milioni richiesti dal Real Madrid in tre anni. Un'opzione che sembra piacere al presidente dei Blancos ma su cui si è riservato un ultimo momento di riflessione. L'avventura spagnola di James è al capolinea e neppure il club più ricco al mondo può permettersi il lusso di trattenere il giocatore colombiano dopo aver già speso 300 milioni. Potrebbero essere gli ultimi giorni di trattativa, ma l'arrivo di Rodriguez è ormai certo. Pochi giorni fa il centravanti ha contattato personalmente Ancelotti ribadendo la volontà di approdare al Napoli.

Fino al 26 luglio proseguirà il ritiro a Dimaro e nella cittadina trentina già risuona il nome di James Rodriguez. I vertici societari sono radunati allo Sporting Rosati, l'hotel che ospita la squadra, segno che qualcosa bolle in pentola. Non è un mistero che la missione di Giuntoli in terra iberica avesse almeno un altro obiettivo: Rodrigo, attaccante del Valencia, che da mesi interessa al Napoli. Sul piatto sono pronti 50 milioni, ma in caso di doppio colpo uno tra Insigne, Mertens e Milik comincerebbe a sentirsi di troppo. Al momento però tra domanda e offerta c'è un divario troppo ampio che difficilmente sarà colmato. Si allontana anche l'ipotesi Mauro Icardi che ha espresso il desiderio di voler andare alla Juventus.

Calciomercato: Sepe e Grassi al Parma, Rog verso Cagliari

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo e qualcosa si muove anche a centrocampo: dal Fenerbahçe arriverà Eljif Elmas, 20 anni, nazionale della Macedonia. Un mediano offensivo, rapido nei movimenti e abile nell'uno contro uno. Resta da stabilire il prezzo del cartellino: la società turca chiede 20 milioni, ADL ne propone 15 più bonus, ma l'accordo è solo questione di giorni. Per Elmas è pronto un contratto da un milione di euro a stagione per cinque anni

Nel mirino di Giuntoli ci sono anche tre nuovi nomi. Uno è l'argentino Agustin Almendra, che sta trattando da gennaio; l'altro è Francisco Ginella, 20 anni, uruguaiano in forza al Wanderers Montevideo. Il ds ha sondato il terreno tramite Vincenzo D’Ippolito, l’intermediario che ha già portato al Napoli Gargano e Bogliacino e che ha contribuito all’arrivo di Edinson Cavani al Palermo. Il terzo nome è quello di Ángel Correa, trequartista classe ’95 in forza all’Atletico Madrid.

Attivo anche il mercato in uscita: Luigi Sepe ed Alberto Grassi sono passati al Parma. L'annuncio ufficiale è stato dato attraverso Twitter, specificando che entrambi si trasferiscono con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Cagliari chiede con insistenza il centrocampista croato Marko Rog e l'affare dovrebbe andare facilmente in porto. I sardi sono inoltre interessati all'algerino Adam Ounas che vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Il Torino di Walter Mazzarri preme, invece, per Simone Verdi: ADL chiede 21 milioni, Cairo ne offre 15, ma la trattativa è destinata ad andare in porto. La società granata ha gli occhi puntati anche sul terzino portoghese Mario Rui. In questo modo il Napoli potrebbe racimolare un bel tesoretto al fine di ridurre il monte ingaggi.