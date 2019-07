L'amministratore delegato rossonero tranquillizza i tifosi: "I nostri obiettivi sono gli stessi della Uefa". Anche Boban è fiducioso: "Il processo di crescita sarà rapido".

Ambizione. Questa è la parola d'ordine del Milan. Non potrebbe essere altrimenti, visto il DNA della società. A maggior ragione ora che nell'organigramma ci sono anche Paolo Maldini e Zvonimir Boban, due che in rossonero hanno vinto e anche tanto. Questo anche se in vista della stagione 2019-20 il club ha dovuto rinunciare alla partecipazione all'Europa League. Ma è una scelta fatta per crescere.

Ora però, con l'accordo trovato fra Milan e Uefa, i rossoneri non avranno i riflettori puntati addosso. Non ci saranno restrizioni per un po', il Fairplay Finanziario è un termine legato al recente passato del club e ovviamente anche al futuro, ma non al presente. A spiegarlo è stato l’amministratore delegato Ivan Gazidis che ha parlato proprio del futuro della società rossonera nelle coppe continentali:

Prima del 2020-21 non saremo nella lente di ingrandimento della Uefa. Si può partire dal presupposto che si avvii un percorso di settlement agreement se si dovessero riscontreranno anomalie. L'accordo può durare fino al 2025. Il nostro obiettivo è quello di creare dei fondamentali dal punto di vista finanziario strutturati e virtuosi, in modo da ispirare fiducia. I nostri obiettivi sono sostanzialmente gli stessi della Uefa.

Per creare un circolo virtuoso il Milan dovrà riuscire a crescere tecnicamente, magari scegliendo giovani promesse che possano esplodere in rossonero. Da questo punto di vista dovranno lavorare bene Boban, chief football officer dei milanesi, e Maldini, direttore tecnico del club.

Milan, Boban promette: "Torneremo in alto"

Proprio Boban, ex uomo Fifa, ha intenzione di riportare il Milan al vertice del calcio italiano ed europeo. Vedere il club ridimensionato fa male a lui esattamente come ai tifosi. Per questo Zvone si sente responsabilizzato, come conferma lui stesso in un'intervista rilasciata a Sky Sport:

Rispetto a quando giocavo io si è perso il senso di appartenenza. Questo club fa parte della mia vita, io amo il Milan. Quando mi ha chiamato Maldini abbiamo parlato per tutta la notte per capire le problematiche da affrontare. Si tratta della sfida più grande della mia vita. Dobbiamo fare scelte calcisticamente giuste per velocizzare il processo di crescita. La società è stabile e ambiziosa più di quanto si pensi.

Boban è una garanzia per il Milan e i tifosi. Il croato è la dimostrazione del fatto che la società ha un progetto ambizioso. Sia a breve ma soprattutto a lungo termine:

Non so se ci vorranno 4 o 5 anni per tornare ad altissimi livelli, ma l'obiettivo è quello di essere forti e competitivi fin da subito.

Viste le restrizioni del Fairplay Finanziario, il Milan, come ribadisce Boban, dovrà cedere alcuni giocatori per fare plusvalenza. Si pensa a Gigio Donnarumma, anche se il portierone partirà solo in cambio di una grande offerta.

Non possiamo comprare Neymar, ma la nostra crescita deve essere organica e rapida. I tifosi vedranno un calcio offensivo, divertente.

A dimostrazione del fatto che il Milan ha ambizione. Ha voglia di crescere, ha voglia di tornare. Perché la società rossonera determinati obiettivi ce li ha nel DNA.