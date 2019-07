Ha appena 20 anni, Kylian Mbappé, ma la sua bacheca sembra già quella di un veterano. Del classe 1998 ha parlato oggi il direttore sportivo del PSG, Leonardo, che è stato intervistato da Le Parisien e ha dichiarato:

Mbappé è un giocatore molto importante per il club, su questo non c’è dubbio. Si sta allenando con un atteggiamento molto positivo, è un carismatico e tutti gli vogliono bene. Non c’è dubbio che il suo rinnovo sia una priorità ma io non prometto mai niente per due ragioni. Una è che non conosco la volontà di tutti e l’altra è che non posso promettere qualcosa di astratto, io parlo soltanto di cose concrete. Non posso promettere che Mbappé rinnoverà con il PSG