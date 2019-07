Come puoi entrare in casa di qualcuno - ha detto Sturridge - e rubargli il cane? Siete pazzi. Siete entrati in casa mia per prendermi il cane. Se volete dei soldi, riportatemelo. Pagherò qualsiasi cifra, ma lo rivoglio indietro

Il calciatore ha lanciato un disperato appello su Instagram dicendo di essere disponibile a pagare qualsiasi cifra pur di riavere indietro il suo fedele amico. In pochi minuti il video è stato visualizzato da migliaia di persone che hanno manifestato la loro vicinanza a Sturridge e gli hanno augurato di ritrovarlo in fretta.

Un giorno da dimenticare per l'ex attaccante del Liverpool Daniel Sturridge, attualmente svincolato dopo aver visto scadere il suo contratto con i Reds. L'inglese ha pubblicato un video su Instagram in cui ha fatto sapere che dei ladri sono entrati nella sua abitazione a Los Angeles dopo aver distrutto una vetrata.

