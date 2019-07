Sono 21 i membri dello staff che affiancherà il nuovo allenatore bianconero. Un gruppo numeroso, composto da chi c'è da sempre e da chi è appena arrivato, con un duplice obiettivo: vincere e convincere.

Con il raduno e il primo allenamento alla Continassa avvenuti nella giornata di oggi è iniziata ufficialmente la stagione 2019/2020 anche per la Juventus ed è soprattutto cominciata l'avventura alla guida dei bianconeri di Maurizio Sarri, tecnico che dopo aver insidiato lo Scudetto alla Signora due stagioni fa alla guida del Napoli ed aver vinto l'Europa League nella scorsa, vissuta al Chelsea, è tornato in Italia per prendere il posto di Massimiliano Allegri.

Un'eredità pesante da raccogliere, quella del tecnico dei 5 Scudetti e delle 2 finali di Champions League: nonostante il suo addio abbia fatto felice parte della tifoseria bianconera, i risultati ottenuti a dispetto di un impianto di gioco mai davvero decollato parlano chiaro e resteranno sempre un paragone pesante per Maurizio Sarri, chiamato a prendere le redini della Juventus e a donarle un gioco allo stesso tempo vincente e convincente.

Per coniugare questi due aspetti, ritenuti dalla dirigenza fondamentali nella crescita del marchio Juventus a livello globale, Sarri dovrà lavorare duramente e con estrema attenzione. Potrà farlo su una rosa in parte ancora in via di definizione ma sicuramente ampia e di qualità e su uno staff molto numeroso e competente, che comprende suoi uomini di fiducia e figure ormai chiave nel mondo bianconero. Tutti gli uomini che affiancheranno il nuovo allenatore dei campioni d'Italia nella sua difficile sfida, che comincia oggi, sono stati elencati dal club sul proprio sito ufficiale.

Maurizio Sarri con Giovanni Martusciello prima di una sfida tra Napoli e Empoli: nell'unica stagione in panchina l'allievo è stato sconfitto dal maestro due volte su due con i risultati di 2-0 e 3-2.

Juventus, Sarri ha a disposizione una vera e propria squadra di collaboratori

Il vice di Maurizio Sarri sarà Giovanni Martusciello, ex centrocampista dell'Empoli arrivato in Serie A dopo una lunga gavetta e già tecnico del club toscano nella Serie A 2016/2017, culminata con la retrocessione dopo il clamoroso sorpasso nel finale da parte del Crotone. È stata l'unica esperienza di Martusciello come allenatore della prima squadra, occasione arrivata dopo diversi anni come vice prima di Aglietti, quindi proprio di Sarri e infine di Marco Giampaolo. Esonerato dopo la mancata salvezza, è entrato nello staff di Luciano Spalletti all'Inter per poi andarsene insieme al tecnico alla fine della scorsa stagione.

Come collaboratore tecnico Sarri si è portato anche Marco Ianni, già con lui ai tempi di Napoli e che lo ha seguito al Chelsea come i preparatori atletici Davide Ranzato e Davide Losi, ragazzi molto giovani che hanno un grande affiatamento con il tecnico e si occupano della preparazione individuale dei giocatori in rosa. Altro uomo fidato del nuovo allenatore è il nuovo responsabile della preparazione atletica, Daniele Tognaccini: arrivato al Milan con Zaccheroni nel 1998 e storico responsabile di Milan-Lab, ha lasciato i rossoneri la scorsa stagione con l'arrivo di Elliott e adesso eccolo alla Continassa.

Il "cerchio magico" di Sarri non finisce qui: approdano alla Juventus, dopo averlo seguito a Napoli e Londra, anche Loris Beoni, Gianni Picchioni e Massimo Nenci. Il primo in Campania allenava le giovanili e vanta numerose esperienze nel calcio minore toscano, il secondo e il terzo, rispettivamente collaboratore e allenatore dei portieri, fino a pochissimi anni fa erano sotto contratto uno con l'Aquila Montevarchi e l'altro con la Sangiovannese, realtà tra la Serie D e la Promozione Toscana. Nenci affiancherà lo storico preparatore degli estremi difensori Claudo Filippi, alla Juventus dal 2010.

Nel lungo elenco pubblicato sul sito ufficiale dei campioni d'Italia spiccano un grande assente e un nome da sempre familiare all'ambiente juventino: il primo è Andrea Barzagli, che dopo avere appeso gli scarpini al chiodo sembrava pronto a rimettersi subito in gioco come parte dello staff di Sarri ma ha infine preferito prendersi un anno sabbatico, il secondo è Riccardo Scirea, figlio del grande e sfortunato Gaetano e nella grande famiglia della Juventus da sempre. Dopo avere allenato i bambini si è specializzato come match analyst, ruolo che ricopre dal 2007 e dal 2012 come responsabile capo.

Il contributo di tutti, vecchi e nuovi, sarà fondamentale per la buona riuscita dell'avventura di Maurizio Sarri alla guida della Juventus. Una vera e propria squadra, composta da 21 elementi, che lavorerà al massimo per mettere l'altra squadra, quella composta da Cristiano Ronaldo e compagni, nelle condizioni di dare il massimo. Al campo l'ultima parola.

Tutti gli uomini di Sarri nella Juventus 2019/2020

STAFF TECNICO

Maurizio Sarri (allenatore)

Giovanni Martusciello (vice allenatore)

Marco Ianni (collaboratore tecnico)

Gianni Picchioni (collaboratore tecnico)

Loris Beoni (collaboratore tecnico)

Claudio Filippi (allenatore portieri)

Massimo Nenci (allenatore portieri)

PREPARATORI ATLETICI

Daniele Tognaccini (responsabile prep. atletica)

Andrea Pertusio (preparatore atletico)

Davide Losi (preparatore atletico)

Enrico Maffei (preparatore atletico)

Duccio Ferrari Bravo (preparatore atletico)

Davide Ranzato (preparatore atletico)

SPORT SCIENCE

Roberto Sassi (responsabile)

Antonio Gualtieri

Darragh Connolly

STAFF MEDICO

Luca Stefanini (responsabile sanitario)

Nikos Tzouroudis (responsabile prima squadra)

Marco Freschi (medico prima squadra)

MATCH ANALYSIS