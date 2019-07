L'attaccante argentino, convocato da Sarri per il ritiro, è stato tra i giocatori più richiesti dai tifosi.

di Redazione Fox Sports - 10/07/2019 12:06 | aggiornato 10/07/2019 12:11

La stagione della Juventus è ufficialmente iniziata. Nella giornata odierna i Sarri boys si sono presentati al JMedical per sostenere le visite mediche di idoneità agonistica. Nel pomeriggio poi andrà in scena il primo allenamento alla Continassa. Ha marcato presenza anche Gonzalo Higuain, che è stato convocato per il ritiro in attesa di conoscere il suo futuro.

Il Pipita è stato in assoluto tra i giocatori più richiesti dai tifosi presenti che gli hanno urlato a più riprese: "Resta con noi!". Ma difficilmente l'argentino vestirà il bianconero nella prossima stagione. Assenti i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali come Dybala, Bentancur, Alex Sandro e Cuadrado, che fino a pochi giorni fa erano impegnati in Copa America.

Mancavano anche Moise Kean e l'ultimo arrivato Luca Pellegrini, che hanno disputato rispettivamente Europeo under 21 e Mondiale under 20. Con ogni probabilità si aggregheranno tutti al gruppo per la tourneé tra Singapore, Cina e Corea. Cristiano Ronaldo e Matuidi, invece, si stanno godendo un supplemento extra di vacanze e arriveranno a Torino il 13 luglio, giorno in cui è in programma la tradizionale amichevole di Vilar Perosa tra la prima squadra e la Primavera.