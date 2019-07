Il campionato di F1 continuerà a correre sullo storico circuito inglese. Ufficiale il prolungamento quinquennale del contratto.

di Matteo Bellan - 10/07/2019 17:00 | aggiornato 10/07/2019 19:05

Il GP di Gran Bretagna continuerà ad essere presente nel calendario del campionato di Formula 1. E si svolgerà sempre sullo storico circuito di Silverstone, dove i team correranno in questo weekend.

Oggi è stato comunicato in via ufficiale il rinnovo del contratto in scadenza proprio quest'anno. Il nuovo accordo stipulato tra Liberty Media, British Racing Drivers’ Club e Silverstone Circuits Limited prevede un prolungamento quinquennale. La Formula 1 andrà in scena sul tracciato inglese fino al 2024, dunque.

L'annuncio non ha sorpreso. Difficile immaginare che venisse eliminato un appuntamento ormai storico dell calendario. Liberty Media è sempre aperta a valutare nuove tappe da aggiungere al campionato, ma vuole anche salvaguardare la tradizione. Per questo Silverstone rimarrà uno dei GP del Mondiale nei prossimi cinque anni.

Pubblico sempre numero alle gare di Formula 1 a Silverstone

Silverstone ospita la Formula 1 dal 1950, quando si svolse il primo GP di Gran Bretagna. Le firme sul contratto sono state messe martedì a Londra. Chase Carey, presidente e amministratore delegato della F1, è entusiasta dell'intesa raggiunta.

Siamo davvero lieti di confermare - ha dichiarato - che il Gran Premio di Gran Bretagna rimarrà sul calendario del Campionato mondiale di Formula 1 per almeno i prossimi cinque anni. E l'evento resterà nella sua sede di vecchia casa, il circuito di Silverstone. Abbiamo sempre detto che, se vogliamo avere un futuro a lungo termine, il nostro sport deve preservare le sue sedi storiche. Silverstone e la Gran Bretagna rappresentano la culla di questo sport, il suo punto di partenza nel 1950. Vogliamo mantenere le radici della F1.

La maggioranza delle squadre che partecipano all'attuale campionato ha sede in Inghilterra. Questo Paese ha dato un grande contributo alla Formula 1. Oltre a case automobilistiche e team, lì sono nati ancha piloti che hanno fatto la storia di questo sport. Oggi come driver ci sono il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton e i debuttanti Lando Norris e George Russell. Nel weekend saranno molto motivati a dare il massimo di fronte a un pubblico che a Silverstone è sempre numeroso e caloroso. Tutti sperano di assistere ad uno spettacolo gradevole, cosa non frequente purtroppo in F1.