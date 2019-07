Il presidente della nostra Federazione calcistica ha deciso di dire basta alle scalate dei "pirati": "Un messaggio di allerta a tutti coloro che si avvicinano al nostro mondo"

Qualcosa forse si muove. La FIGC sembra aver finalmente ascoltato il grido di dolore del calcio italiano. Serie A a parte, infatti, la situazione della serie cadetta e della Serie C negli ultimi anni aveva raggiunto, e purtroppo anche abbondantemente sforato, i limiti del grottesco.

Aiutiamoci con i numeri: nell'ultima stagione, fermandoci alla sola Serie C, sono state ben 13 le squadre che hanno ricevuto una penalizzazione di punti in classifica a causa di una gestione economica e finanziaria che, se non ci fosse da piangere, si potrebbe definire allegra. Ma è un fenomeno che ormai purtroppo parte da lontano: se andiamo a vedere gli ultimi 10 anni, infatti, il numero di club penalizzati sale a 155, una media di oltre 15 a stagione.

Non è tutto: nel quinquennio fra il 2013 e il 2018 sono stati comminati 256 punti di penalizzazione a club di Serie C, mentre nella sola ultima stagione i dati parlano di 72 punti, senza contare quelli che erano stati inflitti a Pro Piacenza e Matera (32 solo ai lucani) che non entrano nel computo a causa della successiva esclusione, a campionato in corso, dei due club.

FIGC: la stretta di Gravina

FIGC, Gravina: "Stop agli imprenditori inaffidabili nel calcio"

E nella maggior parte dei casi si trattava di situazioni di difficoltà economica ben note prima che la stagione prendesse il via, quando non già dalle stagioni precedenti. Prendiamo a esempio il caso del Matera. Dopo essere andato vicino alla promozione in B quattro anni fa, il club lucano ha attraversato una crisi che ha portato il presidente Columella a cedere il passo proprio un anno fa. Non senza prima adempiere all'obbligo di iscrizione al campionato, con tanto di fideiussione pagata. Ma qui sono cominciati i problemi perché la garanzia fornita dalla società Finworld è giudicata irricevibile dalla FIGC.

Segnatevi questo nome, Finworld, perché, combinazione, ricorre in ben 13 casi di club fra B e C che a essa si sono rivolti per la fideiussione dello scorso campionato. Ebbene ben 11 di queste società hanno avuto problemi finanziari più o meno grandi nei mesi successivi. A cominciare dall'Avellino, escluso dai campionati professionistici ancor prima di partire, ma forse la sorte di Matera e Pro Piacenza è stata persino peggiore perché la licenza in bonis loro concessa dalla FIGC non ha fatto che prolungarne l'agonia, portando all'esclusione a campionato in corso che ha finito per provocare un terremoto nei rispettivi gironi.

Il Palermo è uno dei 13 club che si erano rivolti a Finworld per la fideiussione

Per quanto riguarda le altre 10 società, solo per Teramo e Lecce non si sono evidenziate particolari problematiche, mentre è ben noto il caso del Palermo. Anche se meno conosciute, vanno comunque citate le situazioni di Arzachena, Cuneo, Lucchese - fallita poi nelle scorse settimane - Juve Stabia (poi promossa in Serie B), Reggina, Rende e Siracusa, tutte gravate di penalizzazioni - fra 1 e 25 punti - nel corso della stagione.

Per questo il presidente della FIGC Gravina ha deciso di mettere un punto fermo a una situazione che si stava incancrenendo e rischiava di allargarsi a macchia d'olio, andando a coinvolgere anche i livelli più alti del nostro calcio professionistico. Oggi, infatti, il Consiglio Federale ha approvato un pacchetto di modifiche al regolamento che norma le partecipazioni societarie a livello professionistico: in pratica da ora in avanti sarà la stessa Federazione a decidere, tramite una commissione ad hoc che farà direttamente riferimento allo stesso Gravina, se dare o meno il benestare nei casi di passaggi di quote.

Il Lecce ha festeggiato la promozione in Serie A

È stato infatti deciso che i soggetti che intendono acquistare un club non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, ruoli di vertice in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato o tanto meno di revoca dell’affiliazione alla stessa FIGC. Inoltre le persone fisiche che, in controllo di persone giuridiche, vogliano acquisire una partecipazione dovranno dimostrare in maniera inoppugnabile di possedere i mezzi finanziari adeguati e sufficienti a far fronte agli obblighi economici che fanno parte dell'attività. Stop, insomma, a "pirati" e "liquidator" come ha affermato lo stesso presidente della Federazione: