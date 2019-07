Nonostante sia uno dei nomi più chiacchierati quando si parla di calciomercato, Gianluigi Donnarumma ha le idee chiare e pensa solamente al Milan. Si capisce chiaramente dalle parole che il portiere classe 1999 ha rilasciato a Milan TV in quel di Milanello, dove la squadra di Giampaolo sta lavorando per preparare la prossima stagione:

Sugli obiettivi di squadra:

Sappiamo tutti come è andata l’anno scorso, fino a 10’ dal termine del campionato eravamo in Champions, quindi c’è tanta amarezza e dobbiamo trasformare questa cosa in una spinta in più. Quest’anno non giocheremo in Europa e la cosa ci dispiace, ma, come hanno già detto l’allenatore e il direttore, potremo approfittare per lavorare di più per tornare dove meritiamo di stare. Noi daremo tutto per tornare dove vogliamo arrivare, in Europa