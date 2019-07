Il centrocampista ha deciso di chiudere qui la sua carriera da giocatore per intraprendere quella di allenatore.

di Redazione Fox Sports - 10/07/2019 17:11 | aggiornato 10/07/2019 17:15

E alla fine Daniele De Rossi prese la sua decisione. Dopo giorni di dubbi, voci e indiscrezioni, l'ex centrocampista e capitano della Roma avrebbe sciolto le riserve - riporta Sky Sport - e optato per chiudere qui la sua carriera da calciatore. Proprio così. Accantonata l'idea di indossare un'altra maglia oltre a quella giallorossa, l'addio al calcio giocato è servito.

De Rossi appenderà gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore. A breve quindi farà tappa a Coverciano per iniziare a frequentare il corso per tecnici a Coverciano e conseguire il patentino che gli consentirà di accomodarsi su una panchina.

La decisione non è ancora stata resa ufficiale, ma con ogni probabilità De Rossi ne parlerà a breve in una conferenza stampa o annunciando la sua scelta sui social. I tifosi della Roma tirano così un sospiro di sollievo: non dovranno mai vedere il loro ex capitano con un'altra maglia.