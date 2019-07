Davids: "Questa Juventus migliore della mia? Non va neanche in finale"

L'attaccante della Juve e quello del PSG traslocano sul ring e indossano un paio di guantoni. Il match di boxe inizia, i due si scambiano diversi colpi prima che CR7 si trasformi in Rocky e O'Ney in Rey Mysterio , leggendario wrestler statunitense di origini messicane. Inutile sottolineare come lo spot sia già virale sul web.

Cristiano Ronaldo e Neymar avvistati a Torino . No, nessun indizio di calciomercato. I due hanno fatto tappa nel capoluogo piemontese per registrare un divertente spot pubblicitario. La clip inizia con una voce narrante che sussurra: "Immagina uno spot con Ronaldo e Neymar".

