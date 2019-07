Nell'andata del primo turno preliminare il Partizani allenato da Lerda costringe al pari il Qarabag. Il Ludogorets perde contro il Ferencvaros, solo pari per il Bate Borisov in casa.

Primi vagiti di Champions League, primo atto della competizione più importante d'Europa. Parte l'assalto al Liverpool campione in carica, anche se i pesi massimi entreranno in gioco solo più avanti. Per ora spazio a chi cerca un posto al sole, chi spera di essere la rivelazione riuscendosi a qualificare alla fase a gironi e perché no poi riuscire a stupire. Si è cominciato ieri con le gare di andata del primo turno preliminare, secondo giorno e altro giro di giostra: il mercoledì di coppa regala gol e anche risultati a sorpresa.

Come quello del Partizani allenato da Franco Lerda che ha costretto sullo 0-0 il Qarabag al Selman Stërmasi Stadium di Tirana e si pone quindi nella condizione di avere praticamente due risultati su tre tra una settimana quando si giocherà il ritorno a Baku. La partita non è stata un tourbillon di emozioni, ma è comunque la squadra albanese ad andare più volte vicina al gol. Soprattutto a cavallo tra il 52' e il 55' quando prima una parata di Vagner nega il gol a Cinari e poi Belica coglie in pieno la traversa da fuori area.

Crolla in casa lo Sheriff Tiraspol contro i georgiani del Saburtalo Tbilisi. I campioni di Georgia, alla prima apparizione in Champions League, passano 3-0 sul campo dello Sheriff e ipotecano quindi il passaggio al secondo turno dove li aspetta la Dinamo Zagabria. Apre le danze il gol di Rolovic alla mezzora, nella ripresa invece Kokhreidze con un gol magnifico dai 25 metri e Kakubava di testa chiudono i conti.

Champions League, i risultati dell'andata del primo turno

Champions League: bene Maribor e Rosenborg, perde il Ludogorets

Tutto facile per il Rosenborg che al Windsor Park di Belfast batte 2-0 il Linfield e fa un passo deciso verso la qualificazione. I norvegesi sono padroni del campo sin dal primo minuto e passano in vantaggio al 22' con Jensen che aggancia in area un cross da sinistra e batte in diagonale il portiere avversario. Nella ripresa è Soderlund, al primo gol in Championa, ma al 103esimo in carriera, a sigillare il successo. Chi invece non può sorridere è il Bate Borisov che non va oltre l'1-1 in casa contro i polacchi del Piast Gliwice. Gli ospiti passano in vantaggio con Parzyszek, ma vengono raggiunti nella ripresa da Dragun che però poi si fa espellere e quindi salterà la gara di ritorno in Polonia.

Serata amara per il Ludogorets che a Budapest deve cedere il passo al Ferencvaros allenato da Serhji Rebrov. La nobile d'Ungheria passa subito in vantaggio con Nguen che anticipa il diretto avversario e con un tocco di punta beffa il portiere bulgaro. Il Ludogorets reagisce e trova il gol del pari subito dopo la mezzora con Swierczok abile a ribadire in rete una corta respinta di Dibusz. Nella ripresa c'è spazio anche per Davide Lanzafame nei padroni di casa che trovano il gol vittoria con Zubkov che raccoglie un assist di Nguen e di sinistro fa 2-1.

Beffa atroce per lo Slovan Bratislava che in casa non va oltre l'1-1 contro i montenegrini del Sutjeska Niksic. Gli slovacchi giocano meglio, collezionano occasioni e trovano il meritato vantaggio all'82' con Sporar, ma al 95' Kojasevic trova un gol fantascientifico e regala i suoi un risultato importante in vista del ritorno. Finisce in parità anche tra Dundalk e Riga (0-0) in una gara in cui si contano solo due tiri in porta. Il Maribor fa il colpo in trasferta battendo 0-3, a Reykjavik, il Valur. Al 43' è Pericic a portare avanti gli sloveni, mentre nella ripresa, all'ora di gioco, arriva anche il raddoppio di Hotic. Nel finale c'è tempo anche il rigore di Kronaveter che rende il ritorno poco più di una formalità.

