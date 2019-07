Le parole del tecnico dei viola dal ritiro di Moena.

di Redazione Fox Sports - 10/07/2019 15:33 | aggiornato 10/07/2019 16:38

Dal ritiro della Fiorentina in quel di Moena prende parola Vincenzo Montella, che ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Tanti gli argomenti affrontati dal tecnico dei viola, a cominciare dal futuro di Federico Chiesa:

Commisso è stato categorico sia con noi in sede privata che pubblicamente a più riprese e questo mi fa molto piacere perché Federico è un giocatore forte, può crescere ancora tantissimo e avrà l'opportunità di farlo con noi

Sui movimenti di mercato ha detto:

Vedremo le opportunità e le occasioni, il mio 4-3-3 si può facilmente trasformare in 3-5-2. Vedremo come volge il mercato. Badelj e Biglia sono due giocatori interessanti, ma in queste settimane sono stati avvicinati non so quanti nomi. Anche Tonali è molto forte, si dovrà misurare con la Serie A ma ha un futuro assicurato. Veretout ha chiesto la cessione alla società, che sta cercando una soluzione per venderlo. Io sono l'allenatore, devo dare la giusta attenzione a tutti i calciatori, lui compreso. Si è allenato il primo giorno, ha avuto un problemino e abbiamo deciso tutti insieme di non rischiare perché sarebbe stato inopportuno

Sul presidente Rocco Commisso:

È una persona schietta, leale, sincera, vulcanica, divertente. Sa come dire le cose e farsi rispettare. Ci siamo piaciuti subito su questo punto di vista e su alcuni tratti siamo simili. Ha detto che ha grandi sogni, che vuole portare la Fiorentina in alto ma non mi ha dato obiettivi nell'immediato anche perché è tutto in costruzione. L'ambizione c'è, come la voglia di crescere e di divertirsi" ha proseguito l’allenatore

Infine sui giocatori destinati a rimanere: