Uno stipendio troppo alto per il nuovo corso della Roma, ecco perché - secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - il club giallorosso chiederà ai bianconeri di dare un contributo nel pagamento: 4,5 i milioni che possono garantire a Trigoria, di conseguenza la Juventus dovrebbe contribuire pagandone 4 complessivi per due anni.

Prima di tutto l'argentino deve accettare la destinazione (e non è affatto scontato, viste le dichiarazioni dell'ultimo periodo in cui assicura di volersi giocare le sue chance a Torino) e, soprattutto, c'è da trovare una soluzione per l'ingaggio da 6,5 milioni di euro per le prossime due stagioni.

