Barella è davvero a un passo, si aspetta solo la fumata bianca definitiva. Mentre Dzeko si avvicina e Conte preme per avere subito un attaccante. Lukaku costa 75 milioni.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 10/07/2019 16:38 | aggiornato 10/07/2019 16:44

Conte ha mandato un messaggio chiaro a Marotta nella conferenza stampa di presentazione, sostenendo che i top player servono in campo. Il dirigente ha risposto chiedendo pazienza. Vero, siamo ancora nella prima metà di luglio, ma l'ex allenatore del Chelsea vuole competere, vuole provare a vincere e per farlo chiede una rosa con un tasso qualitativo importante e chiede una mano importante al calciomercato Inter.

Il discorso di Conte però ha già avuto i suoi effetti, perché nelle ultime ore l'Inter ha accelerato con forza per portare a Milano Nicolò Barella che è l'intermedio prescelto per rinforzare la mediana. I contatti con il Cagliari sono ripartiti di slancio e ora l'accordo è davvero a un passo con i sardi che incasseranno 45 milioni di euro.

Barella dal canto suo ha sempre dato priorità al nerazzurro, respingendo la corte di Roma e Napoli, privilegiando la parola data a Conte e la possibilità di giocare in Champions League. Il Cagliari e l'Inter si sono incontrate a metà strada: Giulini ha abbassato leggermente la richiesta iniziale di 50 milioni, mentre Marotta ha alzato la proposta da 40 milioni da cui invece non sembrava volersi muovere. Quando sarà definito, l'acquisto di Barella diventerà il più caro nella storia del mercato Inter.

Calciomercato Inter, Dzeko si avvicina

Calciomercato Inter, passi avanti per Dzeko

Con Barella davvero a un passo, Godin, Sensi e Lazaro già presi, ora l'Inter deve regalare a Conte un attaccante. Le prime scelte del tecnico sono Dzeko e Lukaku, con Icardi totalmente fuori dal progetto tecnico e in cerca di sistemazione. Quella che porta al centravanti belga però è una strada tutta in salita, perché il Manchester United chiede 75 milioni di sterline e non intende muoversi da tale valutazione. Marotta e Ausilio sperano di far leva sulla volontà del calciatore per abbassare la domanda dei Red Devils, ma non sarà una missione semplice.

Più facile arrivare a Edin Dzeko perché il bosniaco è ormai stato scaricato da Fonseca e Pallotta si sta convincendo ad abbassare la richiesta di 20 milioni. L'Inter ha fatto un passo avanti ieri, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, alzando da 10 a 12 milioni la propria offerta. Probabile che l'accordo possa trovarsi intorno ai 15 milioni, anche perché l'attaccante sta facendo carte false per sposare la causa nerazzurra e soprattutto perché Conte chiede a gran voce l'arrivo di almeno un attaccante con il quale poi lavorare in ritiro.

Capitolo uscite. Icardi è in stand by, il Napoli non affonda e la Juve segue defilata l'evolversi della vicenda. Per l'ex capitano l'Inter può accontentarsi di 50 milioni, ma per ora nessuno si è avvicinato con concretezza all'argentino che resta in attesa. L'arrivo di Barella invece spinge Nainggolan sempre più lontano dai nerazzurri. Il belga non è convinto delle proposte cinesi, vorrebbe rimanere in Italia o quantomeno in Europa, ma le uniche proposte concrete arrivano da oriente. L'Inter valuta il centrocampista 25-30 milioni, difficile che qualcuno in Serie A possa avvicinarsi a simili cifre...